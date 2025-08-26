Nella serata di ieri, 25 agosto 2025, i tecnici dei Servizi Regionali Puglia e Basilicata del Soccorso Alpino e Speleologico sono intervenuti per recuperare un giovane di 25 anni, scomparso nella serata di ieri ad Altamura (Ba). L’attivazione dei soccorsi è avvenuta attraverso una chiamata diretta al CNSAS; attraverso l’ausilio della Centrale Operativa del CNSAS il malcapitato è stato geolocalizzato nei pressi del Belvedere del Pulo di Altamura. Dopo lunghe ore di ricerche in notturna in ambiente impervio, che ha necessitato anche manovre su corda vista la morfologia del Pulo, il ragazzo è stato individuato intorno alle ore 01:20 dai tecnici del CNSAS in una scarpata, quindi stabilizzato, inbarellato e recuperato con tecniche alpinistiche dal personale del CNSAS, che ha infine provveduto a consegnarlo al 118 intorno alle ore 01:40. Sul posto i Carabinieri e i VVF, il cui supporto con mezzi e fari per illuminare la zona oltre che nel trasporto sul tratto orizzontale è stato molto utile.