FP Cgil Basilicata: ''solidarietà ad Alfredo Toscano''

24/08/2025



La Funzione Pubblica Cgil di Potenza ha espresso solidarietà e vicinanza ad Alfredo Toscano, comandante della Polizia Locale di Paterno, coordinatore territoriale della Fp per la Val d’Agri e coordinatore della Camera del Lavoro Cgil di Villa D’Agri. Nei giorni scorsi Toscano è stato vittima di un grave episodio: i freni della sua autovettura personale sono stati manomessi, con ogni probabilità in modo doloso, mettendo seriamente a rischio la sua incolumità e la sicurezza dei cittadini. Solo la prontezza e l’abilità di guida del comandante hanno evitato conseguenze potenzialmente drammatiche.


La Fp Cgil definisce l’accaduto “un fatto estremamente grave”, poiché rivolto a una figura che ricopre un doppio ruolo di rilievo: rappresentante delle forze dell’ordine e dirigente sindacale, impegnato quotidianamente nella tutela della sicurezza, della legalità e dei diritti. In attesa che le indagini chiariscano dinamica e responsabilità, il sindacato ha sottolineato la propria forte preoccupazione, condannando l’episodio come “inaccettabile e deprecabile”.




