Regione Basilicata, precisazioni sul bonus gas regionale

23/08/2025



In una nota diffusa dalla Regione Basilicata si precisa che ''in relazione alle recenti questioni emerse circa i conguagli del bonus gas regionale, il Presidente Bardi ha disposto l'avvio di negoziati urgenti con le aziende di vendita - che stanno procedendo agli avvisi di recupero - per evitare che al cittadino risulti eccessivamente oneroso il pagamento dei conguagli. Le somme notificate dalle aziende verranno "assorbite" e diluite nel corso del tempo dalle future erogazioni del bonus stesso. Si precisa, infine, che il conguaglio è relativo esclusivamente all'anno termico 2022-2023. Le disposizioni di attuazione saranno definite nei prossimi giorni''.




