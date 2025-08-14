HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Soccorso Alpino Basilicata: doppio intervento nel Parco Nazionale del Pollino

14/08/2025



Alle ore 12:00 circa di oggi, il Soccorso Alpino e Speleologico della Basilicata è stato allertato dai Carabinieri Forestali di Viggianello (PZ) per due escursionisti in difficoltà su Serra del Prete a causa del peggioramento delle condizioni meteo. Ai due era stato consigliato di dirigersi verso il bivacco Gaudolino dagli stessi Carabinieri. Immediatamente è stata attivata la squadra di "guardia attiva", servizio in convenzione tra il Parco Nazionale del Pollino ed i Servizi Regionali Basilicata e Calabria del CNSAS. Contestualmente è stato avviato il coordinamento con la squadra calabrese del Soccorso Alpino, rimasta disponibile in caso di supporto per le operazioni di soccorso. La squadra lucana è partita verso località Colle Impiso e, dopo aver raggiunto il bivacco Gaudolino alle ore 13:15 circa, ha intercettato i due escursionisti. Questi, in buone condizioni, hanno rifiutato l’accompagnamento e deciso di proseguire autonomamente, dopo essersi rifocillati e riscaldati. Nel frattempo, però, la stessa squadra era stata allertata per un secondo intervento: una ragazza con sospetta distorsione alla caviglia sempre nei pressi del bivacco Gaudolino. La giovane è stata accompagnata con un mezzo fuoristrada fino a Colle Impiso,da dove ha proseguito autonomamente verso il pronto soccorso per i controlli del caso, senza necessità di intervento sanitario immediato.


Alla vigilia di Ferragosto – e più in generale in queste settimane in cui la montagna è meta di molti appassionati – il Soccorso Alpino e Speleologico della Basilicata invita tutti gli escursionisti a programmare e vivere le proprie uscite in sicurezza. Prima di partire è fondamentale pianificare con cura l’itinerario, informandosi sulle previsioni meteo, soprattutto perché in quota le condizioni possono cambiare rapidamente. È altrettanto importante partire con l’equipaggiamento adeguato, pensato anche per eventuali imprevisti, ed informare familiari o amici su quale percorso si intende seguire e l’orario previsto di rientro. Infine, va sempre valutato con attenzione il tempo a disposizione, evitando di forzare i ritmi o affrontare tratti potenzialmente pericolosi pur di rispettare una meta prefissata. Sono accorgimenti semplici, ma fondamentali: possono fare la differenza per la propria sicurezza e per quella di chi, in caso di difficoltà, dovrà intervenire.




ALTRE NEWS

CRONACA

14/08/2025 - Controlli straordinari sul lungomare di Policoro: sanzionato uno stabilimento
14/08/2025 - Mormanno: fino a 20mila euro a chi si trasferisce ed avvia unattività
14/08/2025 - Giordano: La Serrapotina consegnata entro la fine dellestate
14/08/2025 - Incendio a Colobraro, in azione canadair e vigili del fuoco

SPORT

14/08/2025 - Arbitri: Federico Votta designato in Milan  Bari
12/08/2025 - Calcio giovanile: il sogno di Marco Lo Veci nel Potenza continua
12/08/2025 - Panio e Fiore: ai Giochi Mondiali dei Trapiantati a Dresda dal 17 al 24 agosto
8/08/2025 - Serie D, i calendari del campionato 2025/2026

Sommario Cronaca                                  Sommario Sport
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



 



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo