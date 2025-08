In riferimento a quanto accaduto lo scorso 3 agosto a Chiaromonte, durante il 1° Show del Cavallo Arabo, riceviamo e pubblichiamo il messaggio diffuso dagli organizzatori dell’evento, che desiderano ringraziare la comunità per la vicinanza espressa e fornire aggiornamenti sulle condizioni delle persone coinvolte. (leggi la notizia)



''Lo scorso 3 Agosto la comunità di Chiaromonte e dei paesi limitrofi è stata scossa da un incidente (di cui si è occupata la cronaca regionale) avvenuto durante il 1° Show del Cavallo Arabo, un epilogo imprevedibile che ci ha portato ad annullare l'evento. Vogliamo ringraziare chi in queste ore di apprensione per la salute delle persone coinvolte ci ha riservato un messaggio di vicinanza e con l'occasione rincuorarle: le persone, nostri parenti, rimaste coinvolte direttamente e ferite a causa della caduta della struttura che serviva a collocare le luci (la cosidetta ''americana'') sono in via di guarigione. Questa è la cosa più importante. Mandiamo un abbraccio sincero e caloroso a quanti, pur non essendo, fortunatamente, rimasti feriti, si sono comprensibilmente spaventati. A tutti ribadiamo

Il nostro ringraziamento perchè fin da subito è stata compresa la natura dell'accaduto, non imputabile alla nostra azienda, in quanto commissionata a professionisti del settore.

Il 1° show del cavallo arabo, nonostante tutto, ha riscosso un enorme successo coinvolgendo persone da tutta la Basilicata e oltre che hanno percorso svariati kilometri per raggiungere la location, e a loro va un enorme ringraziamento per la fiducia e la partecipazione. Infatti, per questo motivo, abbiamo deciso di riprogrammare l'evento che si terrà a guarigione avvenuta delle persone infortunate. L'entusiasmo creatosi non verrà tradito, ci vediamo presto per riabbracciarci tutti dopo la grande paura, con il 1° Show del cavallo arabo in Terra Lucana.



Paternostro Arabian Diamond''