|Il 2 settembre la presentazione del Francavilla
28/08/2025
|Si terrà lunedì 2 settembre, in piazza Mainieri a Francavilla in Sinni, la presentazione ufficiale della nuova stagione calcistica del FC Francavilla, ancora guidato dal presidente Antonio Cupparo. La prima squadra è stata affidata a mister Cosimo Zangla, già protagonista in campo con i sinnici nella stagione 2008-2009.
Levento, con inizio alle 20:30, vedrà la partecipazione di ospiti deccezione: Eziolino Capuano, tecnico di lunga esperienza, il campione del mondo 1982 Franco Selvaggi e lattore Giampaolo Morelli.
Non solo prima squadra: sul palco saliranno anche le formazioni giovanili, dallUnder 18 agli Allievi, fino alla Scuola calcio, a testimonianza dellimpegno del club nella valorizzazione dei talenti del territorio.
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua