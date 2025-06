Questa mattina, nell’area industriale di Colobraro (MT), un operaio di 66 anni, addetto alla nettezza urbana, ha perso la vita travolto da un cancello all’inizio del turno. Inutili i soccorsi del 118, giunti con eliambulanza. Sono in corso le indagini dei carabinieri per chiarire la dinamica dell’incidente. Si tratta dell’ottava vittima sul lavoro in Basilicata dall’inizio dell’anno. La notizia ha raggiunto l’Esecutivo regionale della Uil Basilicata riunito a Potenza, che ha espresso profonda preoccupazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro, parlando di una crisi strutturale. Il sindacato rilancia la campagna “Zero morti sul lavoro” come obiettivo concreto e non più solo uno slogan, chiedendo una nuova cultura della prevenzione e misure di sostegno per le famiglie delle vittime, spesso lasciate in condizioni economiche difficili. “Ogni giorno senza agire – denuncia la Uil – è un giorno in cui rischiamo di piangere nuove vittime”.



Il Comunicato della UIL

L’Esecutivo regionale della Uil Basilicata - durante la riunione a Potenza - ha appreso la notizia dell’ennesima morte sul lavoro, un operaio di 66 anni, nell’area artigianale di Colobraro. Si tratta della settima vittima sul lavoro in Basilicata dall’inizio dell’anno. La Uil – che ha deciso di intensificare la Campagna Zero Morti sul lavoro - si dice fortemente preoccupata ed allarmata perchè questi tragici eventi evidenziano una crisi persistente nella sicurezza sul lavoro, che richiede un’azione immediata. Ogni infortunio mortale è una tragedia evitabile, una vita sacrificata in nome del profitto o della produttività. Dietro ogni numero c’è una persona, sempre. È tempo di agire. La prevenzione degli infortuni mortali sul lavoro è un dovere etico collettivo. Ogni vita conta. Dobbiamo impegnarci – è il messaggio dell’Esecutivo Uil - per creare una cultura in cui la sicurezza sia parte integrante di ogni attività lavorativa, garantendo a tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici il diritto fondamentale di lavorare in un ambiente sicuro e protetto. Ogni giorno perso senza agire è un giorno in cui si rischia di piangere una o più vittime. “Zero morti sul lavoro “non è uno slogan: è l’unico obiettivo”, parla della necessità di individuare strumenti di sostegno alle famiglie delle vittime sul lavoro che dopo aver perso il capofamiglia si trovano a gestire una situazione di disagio economico. La Regione convochi subito il Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro