Tutto pronto o quasi per la finale regionale del Trofeo CONI a Picerno, in programma mercoledì 25 giugno, organizzata dai Biker Lucani in Vacanza.



Inizialmente si sarebbe dovuta svolgere a Potenza, poi è stata spostata in extremis a Picerno presso il Piano della Nevena con ritrovo alle 16:00.



Con lo svolgimento della staffetta (team relay), si determinerà la rappresentativa giovanile lucana di quattro elementi che staccherà il pass per la fase finale nazionale del Trofeo CONI, in programma dal 28 settembre al 1° ottobre a Lignano Sabbiadoro in Friuli Venezia Giulia.



Sarà un'occasione importante per gli atleti delle categorie G4-G5-G6 (pari a 10, 11 e 12 anni di età) di dimostrare le loro abilità per completare il percorso previsto di 400 metri e ottenere il miglior tempo possibile nella modalità a staffetta.



Da elogiare gli sforzi dell’Asd Biker Lucani in Vacanza, sodalizio pronto a fare del suo meglio nel dietro le quinte, per rendere questo appuntamento con i giovanissimi un'esperienza unica e divertente.