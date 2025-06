Nella giornata di ieri personale della Squadra Mobile e dell'U.P.G. e S.P. della Questura di Potenza, sotto la direzione ed il coordinamento di Questa Procura della Repubblica presso it Tribunale dei Minorenni di Potenza, ha dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare nei confronti di due ragazzi minorenni emesse dal Giudice per te indagini Preliminari presso il Tribunale dei Minorenni di Potenza. L'efficiente, calzante e tempestiva attività di indagine svolta, ha consentito di individuare i due ragazzi come i responsabili di tre episodi delittuosi accaduti a Potenza, il 23 e 26 maggio u.s. ed il 13 giugno u.s., in zona Parco Mondo, dove i giovani si sono impossessati della borsa di tre distinte donne con modalità tali da configurare rispettivamente un furto con strappo, un furto ed una rapina. Gli episodi hanno destato allarme sociale non essendo la città di Potenza usualmente teatro di episodi similari, invece, molto frequenti in altri contesti urbani. Uno dei due è stato accompagnato presso una comunità educativa in regime di restrizione, mentre l'altro è stato sottoposto alla permanenza domiciliare. Le indagini sono in corso e vale nei confronti degli indagati la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.