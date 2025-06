Si è fermata al 31,27% l’affluenza ai referendum in Basilicata. Nel dettaglio, ha votato il 34,19% degli aventi diritto nella provincia di Matera, mentre nel Potentino la partecipazione si è attestata al 29,72%. A Matera, dove si votava anche per il ballottaggio, l’affluenza è salita al 53,21%, mentre per il solo turno di ballottaggio in a Matera ha votato il 56,76% degli elettori.

A livello nazionale, l’affluenza ai referendum si è attestata attorno al 30,56%. Le regioni con la partecipazione più alta sono state Toscana ed Emilia-Romagna, mentre Trentino-Alto Adige, Veneto, Calabria e Sicilia hanno registrato i dati più bassi.



I referendum non hanno raggiunto il quorum e risultano quindi nulli, ma un dato colpisce: l’affluenza ha superato di gran lunga i voti ottenuti dalla coalizione di governo alle ultime elezioni politiche. Allora, le forze oggi al governo avevano raccolto complessivamente circa il 44% dei consensi, pari a 12,3 milioni di voti su circa 50,9 milioni di elettori. In occasione dei referendum, invece, si sono recati alle urne oltre 14 milioni di cittadini. Un risultato che, pur non sufficiente a rendere validi i quesiti referendari, rappresenta un segnale politico da non sottovalutare per la maggioranza. Per un’analisi più approfondita, sarà necessario attendere anche l’esito dei singoli quesiti.