MATERA – Attorno alle 10:20 di oggi, si è verificato un incidente stradale alla rotatoria tra via dei Normanni, via Collodi e via Maiorana. Coinvolte due auto: una Toyota Yaris, diretta verso il centro, e una Lancia Musa che da via Collodi si immetteva su via Maiorana. In seguito all’impatto, la Lancia Musa si è ribaltata. Le due conducenti sono rimaste ferite e sono state trasportate all’ospedale di Matera dal 118 Basilicata per accertamenti. Sul posto anche Polizia Locale, Polizia di Stato, Carabinieri e Vigili del fuoco. A riportare la notizia è il portale Sassilive.it.