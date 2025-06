Il Bari under 17 vince la seconda edizione del “Memorial Piero Rinaldi” andato in scena allo stadio Viviani di Potenza. In una giornata calda il ricordo dell’indimenticato Presidente del Comitato Regionale Basilicata per quasi un ventennio è coinciso con una bellissima giornata di sport dove i valori dell’amicizia, della lealtà e dello stare insieme hanno reso omaggio a un uomo di sport innamorato dei valori più autentici della pratica sportiva. “Siamo soddisfatti di quanto accaduto allo stadio Viviani – commenta il Presidente del CR Basilicata, Emilio Fittipaldi -. Tutto il CRB, dai collaboratori ai membri del Direttivo, si è stretto nel ricordo di un grande uomo di sport che per me è stato il mio Presidente per venti anni ma anche un amico e un fratello con cui ho condiviso tanti progetti e tanti sogni che, adesso, nel suo nome siamo impegnati a portare avanti. La manifestazione di oggi, per cui devo ringraziare il Potenza e il presidente Donato Macchia per la collaborazione e per averci regalato una cornice come lo Stadio Viviani, ha visto in campo i valori veri dello sport. Le quattro squadre si sono affrontate con grinta, con grande voglia di vincere ma rispettando i valori sinceri della pratica sportiva. Sono molto soddisfatto anche di come si sono comportati i ragazzi della nostra Rappresentativa Under 17 che ha lottato fino alla fine nel match finale cedendo solo negli ultimi secondi. Hanno onorato nel modo migliore la maglia che indossavano. Ora, dopo esserci goduti questo bellissimo momento di amicizia e di sport, ci metteremo a lavoro per nuove importanti manifestazioni sempre nel solco di quello che abbiamo condiviso con Piero Rinaldi”.

Dal punto di vista strettamente agonistico la vittoria ha arriso al Bari che al termine di una gara combattuta e ben giocata ha avuto la meglio su una coriacea Rappresentativa del Cr Basilicata. Il gol del successo dei pugliesi è arrivato al 45’ della ripresa, in pieno recupero, con un pallonetto a scavalcare il portiere lucano Russillo da parte dell’attaccante pugliese Benefico. La squadra lucana diretta da mister Gerardo Telesca per tutto il match ha provato a scardinare la difesa barese ma, nonostante il grande impegno e svariate occasioni, il gol non è arrivato. La mattinata, in precedenza, si era aperta con la finale per il terzo posto che ha visto in campo il Potenza contro la Rappresentativa Calabria. Il gradino più basso del podio se lo sono aggiudicati i ragazzi del Potenza di mister Armento che si sono imposti per 2-0 grazie alle reti di Lepenne e Stefanile nella ripresa.

Alla fine delle gare premiazione per le squadre e i protagonisti dell’incontro. Presenti il presidente del Cr Basilicata, Emilio Fittipaldi, il vice presidente del Cr Basilicata Domenico Ciaglia, i Consiglieri Michele Ragone, Antonio De Bonis, Gianluca Tartaglia, Luigi Polino oltre al presidente del Coni Regionale Giovanni Salvia, il presidente del Potenza Donato Macchia, il vice sindaco di Potenza Federica D’Andrea e il presidente del Cip Basilicata Gerado Zandolino oltre alla famiglia del Presidente Piero Rinaldi. Dopo le premiazioni tutte le squadre hanno dato vita al terzo tempo organizzato dal CR Basilicata nell’antistadio del Viviani.







FINALE 1° posto

BARI-CR BASILICATA 1-0

BARI: Scattarelli, Dellino (14’st Silvestri), Caputo, Gramegna, Felice (14’st Benefico), De Ruvo (1’st Guerra), Pietraniello (22’st Iacobbi), Amorisco, Valoroso (1’st Bitetto), Santanelli (1’st Picciotti), La Fortezza (14’st Errico). All.: Berti. A disp.: Loiacono, Napoleone.

CR BASILICATA: Russillo, Ciardiello, Cherif, De Luna (14’st Grimaldi Capitello), Germino (18’st Gianfredi), Giuseffi (7’st Scavone), Kanyi (33’st Bagarozza), Madonna (26’st Marino), Milano (29’st Martino), Pietricola, Scaringi. All.: Telesca. A disp.: Matarazzo, Martino, Pacella.

Arbitro: Salvia di Potenza. Assistenti: Orlando e Maletesta di Potenza.

Reti: 45’st Benefico (B)



FINALE 3° posto

POTENZA – CR CALABRIA 2-0

POTENZA: D’Alessandro, Cappiello, Cammarota (1’st Pascale Belati), G. Pace (8’st Palermo), Volpe, Mancusi (1’st Montrone), Lepenne (7’st Casella), Viggiano (1’st Bilancieri), Palermo (1’st P. Pace), Catalano (1’st Stefanile), Candelma. All.: Armento. A disp.: Guma.

CR CALABRIA: Chimenti, Grosso (25’st Rondinelli), Esposito (8’st Trayanov), Xu, Serpe (15’st Cosentino), Violi, Repaci, Sofia, C. Piccolo (25’st Bilotta), Sgambelluri (15’st S. Piccolo), Varone. All.: Melfi. A disp.: Pellegrino, Tavella, Misefari, Laganà.

Arbitro: Lamorgese di Potenza; Assistenti: Santoro e Orlando di Potenza.

Reti: 4’pt Lepenne (P), 26’st Stefanile (P)

SEMIFINALI (1 giugno, stadio A. Viviani)



BARI-CR CALABRIA 2-1

BARI: Loiacono, Dellino, Errico (2’st Picciotti), Silvestri, Iacobbi (2’st La Fortezza), Felice (10’st Guerra), De Ruvo (13’st Benefico), Napoleone (2’st Caputo), Pietraniello, Valoroso (13’st Bitetto), Santanelli (20’st Amorisco). All.: Berti. A disp.: Scattarelli, Gramegna.

C.R. CALABRIA: Pellegrino, Trayanov, Grosso, Bilotta, Violi (31’st Xu), S. Piccolo, Repaci, Laganà (33’st Serpe), C. Piccolo, Sgambelluri, Varone (29’st Misefari). All.: Melfi. A disp.: Chimenti, Tavella, Esposito, Rondinelli, Cosentino, Sofia.

Arbitro: Langone di Potenza; Assistenti: Maletesta e Salvia di Potenza.

Reti: 12’pt De Ruvo (B), 13’st Guerra (B), 33’st Trayanov (C).

Note: al 29’st Pellegrino (C) para un rigore a Guerra (B)

POTENZA – Il Bari batte la Rappresentativa Under 17 della Calabria al termine di una gara vibrante in cui le due squadre non si sono risparmiate nonostante il caldo. Partono subito forte i pugliesi che dopo aver confezionato il 2-0 potrebbero acquisire un punteggio largo ma la bravura del portiere calabrese serve per neutralizzare un calcio di rigore. Nel finale la Calabria accorcia le distanze, mantiene vivo il match fino alla fine ma deve cedere l’accesso alla finale alla squadra barese.



CR BASILICATA-POTENZA 0-0 (4-2 dcr)

CR BASILICATA: Russillo, Bagarozza (7’st Ciardiello), De Luna (15’st Grimaldi Capitello), Germino, Giuseffi (26’st Gianfredi), Kanyi (36’st Scavone), Madonna, Milano (20’st Martino), Pacella, Pietricola, Scaringi. All.: Telesca. A disp.: Matarazzo, Cherif, Marino.

POTENZA: Guma, Cappiello, Pascal (2’st Montrone), Viggiano (2’st Catalano), Cammarota, Volpe, Lepenne (34’st Sabato), Casella (2’st Donatore), Candelma (15’st Palermo), Bilancieri (15’st Stefanile), P. Pace (2’st G. Pace). All.: Armento. A disp.: D’Alessandro, Mancusi.

Arbitro: Maletesta di Potenza. Assistenti: Langone e Salvia di Potenza.

Sequenza rigori: Germino (B) gol; G. Pace (P) gol; ; Scaringi (B) gol; Catalano (P) parato; Ciardiello (B) gol; Stefanile (P) gol; Scavone (B) gol; Palermo (P) parato.

POTENZA – I rigori premiano la Rappresentativa del CR Basilicata che al termine di una prova volitiva e ben giocata dai ragazzi di mister Telesca conquistano la finale contro il Bari. Occasioni a ripetizione per entrambe le formazioni con i due portieri impegnatissimi nel contenere le sortite degli avanti avversari. Al termine di 80 minuti intensi e sfibranti per il primo caldo stagionale le due squadre si giocano l’accesso in finale ai calci di rigore. Sugli scudi il portiere del CR Basilicata, Russillo che ne neutralizza due e complice le trasformazioni di Germino, Scaringi, Ciardiello e Scavone spinge la Basilicata verso la finalissima del Memorial Piero Rinaldi contro il Bari.