Si chiude nel peggiore dei modi l’avventura playoff Eccellenza nazionale per il Marconia, travolto in Sicilia dal Modica per 6-0 dopo il 2-0 subito all’andata. I lucani partono bene, cercando il gol che riaprirebbe la sfida, ma la difesa dei padroni di casa tiene e al 27’ Idoyaga apre le marcature su assist di Arquin. Al 35’ lo stesso Idoyaga raddoppia con un gran diagonale. Nella ripresa c’è solo il Modica in campo: Kondila firma il tris con una perla al 20’, poi Idoyaga completa la tripletta al 32’. Cacciola fa il 5-0 al 38’ e al 42’ Francofonte chiude i conti. Il Modica vola in finale per il secondo anno consecutivo, ancora una volta contro una campana. Resta la delusione per il Marconia, incapace di ribaltare il risultato piegandosi ad un avversario decisamente più forte.





MODICA CALCIO – ELETTRA MARCONIA 6-0



Modica Calcio: Pontet (25’ st La Licata), Messina, Rossi, Francofonte, Schembari (15’ st Triolo), Incatasciato (11’ st Kondila), Cappello (6’ st Handzic), Palmisano (21’ st Mallia), Arquin, Idoyaga, Cacciola. Panchina: La Licata, Mallia, Neto, Denaro, Kondila, Handzic, Triolo, Viegas, Fragapane. Allenatore: Pasquale Ferrara.



Elettra Marconia: Asslani, Sollazzo (1’ st Di Mauro), Bertea, De Palma, Casale, Strumia, Carbone, Galli (18’ st Suglia), Bojang, Martinez, Cirelli. Panchina: Marino, Suglia, Di Mauro. Allenatore: Giuseppe Viola.



Marcatori: 27’ pt Idoyaga (M), 35’ pt Idoyaga (M), 20’ st Kondila (M), 32’ st Idoyaga (M), 38’ st Cacciola (M), 42’ st Francofonte (M)



Ammoniti: Palmisano (M)