L’Associazione Imprese di Pesca e Portuali di Maratea, per voce di Chiappetta Manuel, interviene con fermezza sulla gestione dell’emergenza del costone e critica le promesse disattese da parte delle istituzioni. Dopo gli impegni assunti lo scorso 7 aprile dal Sindaco Albanese e dalla Regione Basilicata, si denunciano ora modalità di apertura del tratto viario rimaste invariate e ritenute insufficienti. L’associazione chiede trasparenza sui costi del monitoraggio e impegni concreti per il futuro.

Di seguito riportiamo la nota del comitato.



“E’ la Comunità che dovrebbe ricevere il plauso governativo per la sobrietà e la moderazione con cui sta subendo promesse mancate e strumentalizzazioni, non certamente il contrario”.

Nella riunione del 7 aprile il Sindaco Albanese, coadiuvato dal Comandante della Polizia Locale di Maratea, aveva trasmesso alla Comunità una certa tranquillità, aveva assunto impegni importanti che derivavano dalle garanzie ottenute dal Dipartimento della protezione civile e dalla Regione Basilicata.

Grazie all’individuazione di una nuova ditta, che avrebbe monitorato il costone con un risparmio considerevole e con sistemi avanzatissimi, l’impegno categorico fu: “Apertura prolungata anche H 24”.

Oggi scopriamo che le modalità di apertura saranno esattamente le stesse, con orari invariati e con personale ANAS impegnato, esattamente come negli anni scorsi queste modalità sono insufficienti.

Quindi basta ipocrisie e strumentalizzazioni politiche, vogliamo sapere quanto si spende per il monitoraggio mensile così da fare i conti e capire quanto dureranno i milioni di euro dell’emergenza rimasti, e soprattutto vogliamo conoscere le attività che il Sindaco delegato porrà in essere per ricercare i fondi necessari al monitoraggio futuro del costone nel dopo emergenza.

Dalla Regione vogliamo impegni seri sulla consegna dei lavori del by-pass e da ANAS vogliamo la presentazione ufficiale del progetto della Galleria.



CHIAPPETTA MANUEL

Associazione Imprese di pesca e portuali Maratea