Un traguardo prestigioso attende Francesco Briamonte questo fine settimana: sabato 1 e domenica 2 giugno sarà protagonista nella finale del Campionato Italiano di Pesca alla Trota in Torrente, in programma lungo il fiume Esino, in provincia di Ancona.

Per Briamonte, si tratta della sua prima partecipazione alla fase finale di questa importante competizione nazionale, che vede in gara i migliori 120 pescatori d’Italia, selezionati attraverso un lungo e impegnativo percorso di qualificazioni regionali e interregionali.

La finale si svolgerà in uno degli scenari più suggestivi del centro Italia, promettendo prove tecniche di alto livello e grande spettacolo. L’emozione è tanta per Briamonte, che affronterà alcuni dei nomi più affermati del panorama nazionale, forte della sua passione, dedizione e voglia di mettersi in luce.

Francesco Briamonte è tesserato con la società pesca sportiva Sarmento-Pollino ed è il primo atleta agonista di Sant’Arcangelo, in Basilicata, a raggiungere la finale di questa disciplina. Un risultato che premia il suo impegno e rappresenta un motivo d’orgoglio per la Sarmento-Pollino e tutto il territorio.