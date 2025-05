“In riferimento ai cantieri sulla Basentana, premesso che i lavori per l’istallazione dello spartitraffico sono necessari a elevare gli standard di sicurezza dell’arteria, i cittadini vanno sempre e comunque ascoltati. Anas, in tal senso, ha già mostrato la sua disponibilità, anche in virtù della mediazione della Regione, che ha rivestito un ruolo di cerniera tra richieste del territorio e possibilità progettuali. E lo stesso è accaduto per la rotatoria nell’area di cantiere di Marconia. Tant’è che Anas, appena avuta una indicazione di disponibilità di un’area idonea, ha realizzato il progetto di fattibilità e lo trasmetterà in queste ore al Comune di Pisticci, che potrà consentire l’inversione di marcia in quel punto. Ora, ovviamente, servirà la disponibilità di tutte le parti in causa, dalle istituzioni ai cittadini, per la sua tempestiva realizzazione”. Lo ha dichiarato il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe.

Al riguardo, Anas, in un comunicato, fa sapere di aver già “accolto una serie di richieste pervenute nel tempo dal Territorio, modificando, in primis, le fasi del progetto dei lavori, ovvero suddividendo le attività in 7 tranche anziché 3, anche con il supporto della impresa esecutrice; allo stato attuale, nel territorio comunale di Pisticci, sui 12 chilometri totali di nuova barriera prevista, sono stati completati oltre 9 e l’ultimazione dei lavori è fissata entro la fine del mese di settembre”.

Nel progetto è inoltre prevista, “la realizzazione di uno svincolo in corrispondenza della intersezione tra la Basentana e la strada provinciale ‘Marconia-Tinchi’ 154, oltre ad un’inversione di marcia al chilometro 81,600 con la realizzazione di un sottopasso e di rampe di entrata e uscita verso la statale”.

Nella nota di Anas è scritto che “allo stato attuale, la soluzione richiesta dal Comune e progettata da Anas, riguarda l’esecuzione di una rotatoria in località Marconia, finalizzata a garantire l’inversione di marcia lungo la SS 407, in condizioni di sicurezza. In relazione a tale opera stradale, ancora una volta nell’ambito della buona collaborazione con i territori, Anas sta per trasmettere il progetto di fattibilità tecnica ed economica della rotatoria al Comune” che “dovrà poi occuparsi di indire una Conferenza dei Servizi in forma semplificata e asincrona (al fine di acquisire i pareri necessari per la realizzazione della suddetta rotatoria da parte di Anas) e di intercedere per l’ottenimento delle liberatorie dei proprietari dei terrenti interessati dai lavori, anch’esse indispensabili per la realizzazione della rotatoria”.