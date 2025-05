È in corso oggi, a Pisticci, in località Torre Accio, la manifestazione pacifica promossa all’unanimità dal Consiglio comunale nella seduta del 28 febbraio scorso. Trattori e cittadini da Pisticci e dintorni stanno marciando verso Pisticci Scalo, dove si terrà il raduno con la partecipazione delle autorità. Un’intera comunità si mobilita, compatta, per chiedere modifiche al progetto di messa in sicurezza della SS 407 Basentana, considerato ormai superato. La piattaforma rivendicativa è chiara: complanari, sovrappassi e sottopassi, svincoli per Marconia e Accio Sottano, da realizzare prima del posizionamento dello spartitraffico centrale. Accordi che, sebbene condivisi da Regione e Anas in diversi tavoli tecnici, non sono stati rispettati. Lo spartitraffico è già in fase avanzata.

In una nota diffusa ieri dalla regione Basilicata, Anas ha dichiarato di aver accolto diverse richieste, suddividendo l’intervento in 7 fasi e completando 9 dei 12 km previsti nel territorio comunale. Previste anche opere come svincoli e una rotatoria in località Marconia, di cui si attende ora il progetto di fattibilità.

Ma la comunità protesta: vuole certezze, sicurezza e una Basentana davvero funzionale.