Sarà Bogdan Georgian Dudu, volontario della sede di Vallo della Lucania e primo nella graduatoria nazionale, a rappresentare il Gruppo Lucano al Tavolo Nazionale dei Giovani per la Protezione Civile. Il TNG, nato nel 2024, promuove il dialogo tra giovani volontari e istituzioni, valorizzando il loro ruolo attivo nelle sfide della protezione civile. Un riconoscimento importante per Bogdan e per tutta l’associazione - si legge nella nota stampa dei volontario del Gruppo Lucano, che riportiamo di seguito.

Sarà Bogdan Georgian Dudu (al primo posto della graduatoria definitiva), volontario della sede federata di Vallo della Lucania, a rappresentare il Gruppo Lucano al tavolo nazionale dei giovani sulle tematiche di Protezione Civile. Il TNG è stato istituito nel novembre del 2024 come strumento di confronto e collaborazione con l'obiettivo primario di avvicinare le nuove generazioni al mondo del volontariato organizzato di protezione civile e alle attività del Servizio Nazionale. Partecipano al tavolo 29 volontari di età compresa tra i 16 e i 28 anni non compiuti, provenienti da tutta Italia e iscritti a una organizzazione di volontariato di protezione civile inserita nell'elenco nazionale e selezionati con apposita graduatoria per titoli e colloqui dopo le 213 candidature complessive pervenute. Il TNG è coordinato dal dirigente del Servizio Volontariato, l'ingegnere Andrea Nesi che il 27 ottobre 2024 aveva rappresentato il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile al XVI Raduno Nazionale del Gruppo Lucano a Laurenzana. I lavori del Tavolo andranno avanti per i prossimi due anni: uno strumento operativo che vede tra le finalità principali quella di analizzare le esigenze dei giovani e favorire lo scambio intergenerazionale tra volontari. I componenti potranno portare proposte e suggerimenti per stimolare la partecipazione attiva dei giovani, favorendone l'interesse verso le organizzazioni di volontariato di protezione civile, anche attraverso l'utilizzo di un linguaggio e di strumenti più coinvolgenti per le nuove generazioni. Bogdan è pronto ad affrontare questa esperienza con grande entusiasmo: “Nell'attività da volontario – evidenzia – il mio faro è sempre stato l'articolo 2 della Costituzione, ovvero l'inderogabile dovere di solidarietà. E' molto importante far comprendere ai giovani, ma non solo, l'importanza e il valore di aiutare gli altri. Tutti dobbiamo attivarci per il bene comune. Mi sono avvicinato al mondo della protezione civile perché mi sono sempre sentito in dovere di provare a fare qualcosa, nel mio piccolo, per dare una mano. E quella del volontariato è un'esperienza che ti arricchisce giorno dopo giorno perché ti permette di interfacciarsi con i bisogni, le esigenze delle persone e ti fa comprendere l'importanza di porgere una mano verso l'altro senza chiedere niente in cambio”. Anche il presidente della sede di Vallo della Lucania, Giuseppe Merola, ha voluto esprimere la sua soddisfazione: “E' stato un immenso piacere ricevere la comunicazione dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile dell'inserimento del nostro volontario Bogdan tra i 29 giovani selezionati quali componenti del Tavolo Nazionale dei Giovani che nei prossimi due anni dovranno discutere sulle tematiche di protezione civile, assicurando la rappresentanza giovanile in maniera inclusiva e rappresentativa. Colgo l'occasione per ringraziare il nostro presidente del Coordinamento Nazionale del Gruppo Lucano, l'avv. Pietro Luigi Martoccia, per averci dato la possibilità di partecipare alle selezioni, frutto di un costante impegno che in questi ultimi anni lo ha visto protagonista assoluto della riorganizzazione della nostra associazione”. Ed è proprio il presidente Martoccia a porre l'accento sull'importanza del binomio giovani-volontariato: “Sono orgoglioso e contento per l'intero Gruppo Lucano che Bogdan abbia dato dimostrazione delle sue grandi qualità. E' un giovane che come tanti si è avvicinato alla nostra associazione e che s'impegna quotidianamente. Mi dispiace per altri volontari del Gruppo Lucano che sono rimasti fuori veramente per poco. Sono sicuro che per loro si apriranno nuove opportunità. Come il Dipartimento Nazionale anche noi crediamo fortemente che la vera sfida sia avvicinare i giovani al mondo del volontariato di protezione civile. Credere però significa dare opportunità: lasciare fare i giovani senza stare troppo a sindacare le loro scelte ed essere pronti a farsi carico dei loro eventuali errori. E' proprio una bella pagina da sottolineare – conclude Martoccia - anche perché ci siamo dovuti occupare nostro malgrado del 'vecchio che stava per tornare'. Ma il nostro sguardo è sempre proiettato al futuro e alle sfide da affrontare insieme a tanti giovani”.