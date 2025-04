Negli ultimi cinque anni in Basilicata sono stati sequestrati circa 350 mila capi di abbigliamento contraffatti per un valore di oltre quattro milioni di euro, con un impatto tra i più alti a livello nazionale. Lo ha reso noto il referente Federmoda-Confcommercio Potenza, Antonio Sorrentino.Secondo un’indagine di Confcommercio, il 67 per cento dei commercianti lucani considera il fenomeno della contraffazione in aumento, con particolare attenzione ad ambulanti ed outlet con merce di dubbia provenienza. Mentre per il 46 per cento dei titolari degli esercizi commerciali sono i venditori abusivi una delle più gravi problematiche di illegalità sul territorio lucano. Rispetto ai sequestri effettuati dalle forze dell’ordine, i beni più contraffatti sono i capi di abbigliamento, poi i giocattoli, e i beni elettronici.“I negozi – ha detto Sorrentino – sono il nostro patrimonio culturale e creativo, un bene comune, l’anima di un territorio che meritano di essere tutelate per continuare a vivere. Gli esercizi commerciali si configurano come sentinelle di eccellenza e autenticità, custodi di una tradizione che affonda le radici nella qualità, nel design e nel saper fare”