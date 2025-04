Grave incidente nel pomeriggio sulla strada Potenza-Melfi, tra gli svincoli di Melfi e Rapolla. Intorno alle 16:30, due auto si sono scontrate frontalmente al km 46,300: una donna di 45 anni ha perso la vita, mentre l’altro conducente è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale San Carlo di Potenza in codice rosso. Il tratto è stato chiuso in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi. La circolazione è stata deviata su percorsi alternativi con segnalazioni sul posto. Sul luogo dell’incidente sono intervenute squadre Anas e Forze dell’Ordine. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dello scontro.



“Quanto dovremmo aspettare per vedere delle opere infrastrutturali compiute con strade sicure e percorribili in Basilicata?”.



Ed è quanto afferma Giuseppe Palumbo, Segretario Provinciale Ugl Potenza, rivolgendosi all’intera classe politica regionale e nazionale affinché “dia – scrive – risposte operative con fatti ai fabbisogni dei cittadini. Ancora l’ennesimo incidente sulla strada Potenza – Melfi pochi minuti fa in uno scontro frontale tra due vetture che ha provocato il decesso di una donna di 45 anni. Gravemente ferito l’uomo alla guida dell’altra vettura, portato in codice rosso in eliambulanza all’ospedale San Carlo di Potenza. L’incidente si è verificato tra le uscite di Melfi e Rapolla, con il tratto interessato al momento chiuso al traffico in entrambe le direzioni, in corrispondenza del km 46,300. Diciamo basta a ciò – conclude Palumbo – e vorremmo che ognuno si assumesse la propria responsabilità, non c’è campagna elettorale che mantenga a questi drammi, si incominci seriamente a prendere in esame la questione viaria della Basilicata, dando ai cittadini una risposta veloce per evitare altre vittime della strada. Al momento l’Ugl Potenza fa sapere che la circolazione è deviata lungo la viabilità adiacente con indicazioni in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità in loco e per consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.