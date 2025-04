Sta per concludersi il percorso professionale di Antonello Maraldo alla guida dell’Asp Basilicata. In nottata è arrivata la nomina a Direttore Generale della Ast 5, l’Azienda Sanitaria di Ascoli Piceno presso cui prenderà servizio nei prossimi giorni. Un rientro, il suo, nella propria regione di appartenenza che aveva lasciato dopo l’ultimo incarico di Direttore Amministrativo presso l’Ospedale ‘Torrette’ di Ancona che aveva mantenuto fino a febbraio 2023.

Subito dopo la nomina, l’attuale Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza ha dichiarato che in Basilicata si avvia a conclusione “un periodo professionale fatto di soddisfazioni ed in cui ha lavorato bene con una squadra, quella della Direzione Strategica, fatta di persone competenti e fattive. Ci sono ancora alcune questioni su cui occorrerà lavorare, ma sicuramente nulla verrà lasciato in sospeso e il nuovo Direttore Generale che verrà nominato dalla Giunta Regionale, saprà certamente adempiere al proprio ruolo ed avrà capacità per continuare a garantire la tutela della salute pubblica e a dare risposte al sempre più cogente bisogno di salute da parte dei cittadini”.

Antonello Maraldo è stato nominato alla guida dell’Asp Basilicata il 17 luglio del 2023: per lui ha parlato un curriculum di tutto rispetto grazie alle esperienze maturate nelle aziende sanitarie delle Marche, sua regione di appartenenza, del Lazio e dell’Abruzzo. In Basilicata è stato il traghettatore del nuovo sistema di sanità territoriale previsto dal Dm 77 e dal Pnrr, tanto che con lui sono state inaugurate le Centrali Operative Territoriali e sono stati avviati i lavori per la realizzazione delle 13 case di comunità e dei 4 ospedali di comunità. Importanza è stata data allo sviluppo della telemedicina che ha messo in rete la Asp con le residenze per anziani e con le case circondariali del potentino. Archiviate le Usco- le unità speciali realizzate in piena pandemia da Covid-19, si è avuta la trasformazione in Uca, unità di continuità assistenziale.

Quella di Maraldo è stata anche una politica di razionalizzazione delle spese ed eliminazione degli sprechi. Forte la politica assunzionale che tra personale dirigente medico, infermieri, oss, assistenti e collaboratori amministrativi, tecnici della prevenzione, veterinari, ha soddisfatto a pieno le esigenze dettate dai Piani dei fabbisogni Aziendali. Anche il sistema delle relazioni sindacali ha costituito uno degli elementi portanti dell’azione direzionale consentendo la conclusione di numerosi accordi di rilevante interesse strategico.

In ambito sanitario siglati importanti accordi con i Medici di medicina Generale e i Pediatri di libera Scelta che sono diventate figure portanti anche nell’ambito della gestione delle cure primarie.

Con Maraldo è stata istituita la figura del Cup Manager per la rimodulazione delle liste d’attesa. Nelle settimane a venire, per Asp si apre una nuova era in cui certamente non si perderà di vista la 'mission' aziendale che è quella di mettere sempre al centro il cittadino e le sue necessità.