“Desidero esprimere la mia profonda stima a tutti i presenti e ribadire l’impegno costante della Regione Basilicata nel perseguire politiche ambientali responsabili e trasparenti. In questo contesto, l’analisi dei dati scientifici riveste un ruolo fondamentale per orientare le nostre decisioni e garantire la tutela del nostro territorio”. Così oggi a Castelluccio Inferiore l’assessore regionale all’Ambiente e alla Transizione energetica, Laura Mongiello alla conclusione dell’incontro promosso dall’Osservatorio Ambientale ‘Valle del Mercure’ rispetto al futuro della Centrale. “La collaborazione con la dottoressa Cifarelli dell’Arpa è stata cruciale per un’analisi approfondita dell’impatto ambientale della centrale.

I dati raccolti, inclusi quelli relativi ai bioindicatori, ci rassicurano sulla gestione dei rischi. Pur riconoscendo che ogni attività umana comporta un impatto, i risultati ottenuti evidenziano che i livelli di rischio sono sotto controllo. Pertanto, sosteniamo con convinzione la proposta di valorizzare la centrale come patrimonio culturale, integrandola nel processo di riqualificazione già avviato”, ha sottolineato Mongiello che ha aggiunto: “La comunicazione trasparente con i cittadini è una priorità assoluta. Ci impegniamo a rendere accessibili e comprensibili i dati scientifici, dissipando eventuali preoccupazioni e costruendo un rapporto di fiducia. Il nostro obiettivo è comunicare la verità con chiarezza e coraggio, agendo in coerenza con le evidenze scientifiche”. Nella seconda parte del suo intervento l’assessore regionale all’Ambiente e Transizione energetica ha chiarito: “La collaborazione con i sindaci, in particolare con il sindaco Campanella, è essenziale per la tutela e la valorizzazione del Parco del Pollino. Abbiamo applicato la deroga espressamente prevista dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri, riconoscendo il ruolo fondamentale degli enti locali nella salvaguardia del nostro patrimonio naturale”. “In conclusione, ribadisco che la tutela dell’ambiente e la valorizzazione del territorio lucano sono e rimarranno priorità assolute della nostra azione politica”, ha concluso Mongiello.