La Giunta regionale della Basilicata ha approvato il programma di manutenzione straordinaria delle strade provinciali, con un fondo di 41,5 milioni per Potenza e 24 milioni per Matera. Definiti criteri e procedure in linea con la politica di coesione. Il vicepresidente Pasquale Pepe sottolinea l'importanza degli interventi per lo sviluppo del territorio. Ora si passa alla selezione delle strade da riqualificare.

Di seguito riportiamo il comunicato stampa della regione Basilicata.

a Giunta regionale della Basilicata ha approvato, ieri, la delibera relativa al programma di interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento delle strade provinciali lucane.

Nello specifico, a seguito del coinvolgimento delle Province nel processo di definizione degli atti della procedura negoziale, sono stati approvati i principi alla base della selezione degli interventi, gli obiettivi, in coerenza con la strategia della politica di coesione, i criteri di ammissibilità, di selezione e valutazione delle opere, nonché le procedure che saranno adottate fino al finanziamento.

Le due linee d’azione sono incluse nell’Accordo di Coesione sottoscritto lo scorso anno tra la Regione, con il presidente Bardi, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono attestate alla Direzione generale delle Infrastrutture, Reti idriche, Trasporti e Protezione civile. I fondi messi a disposizione ammontano rispettivamente a 41,5 milioni di euro per la Provincia di Potenza e 24 milioni di euro per la Provincia di Matera.

“Sarà possibile realizzare interventi sulle arterie provinciali che sono strategiche per il territorio lucano, adeguandole alle esigenze della popolazione. Si tratta di un lavoro molto articolato, ma grazie al confronto istituzionale tra enti siamo certi che si possa tendere al costante aumento della copertura delle esigenze di adeguamento dei tratti viari. Lo dobbiamo alle ragioni del progresso del territorio e lo dobbiamo ai lucani”. Lo ha dichiarato il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe.

Adesso, di concerto con le Province, in base a quanto deliberato dall’esecutivo regionale, si procederà a selezionare le strade che saranno oggetto degli interventi, giungendo alla fase attuativa.