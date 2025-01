Come previsto, l’ondata di freddo ha colpito duramente la Basilicata, soprattutto la provincia di Potenza. Nel capoluogo, la neve ha raggiunto i 15-20 cm, causando difficoltà alla circolazione, ma i mezzi sono al lavoro per ripristinare la viabilità. La neve è scesa anche a quote basse, sotto i 300 metri, nel Senisese, con criticità nei paesi montani come Chiaromonte e Terranova, dove le strade principali sono state ricoperte.

Il Soccorso Alpino è intervenuto sul Pollino per soccorrere un escursionista in difficoltà, mentre i Vigili del Fuoco sono impegnati su vari fronti, tra cui Pescopagano e il Vulture, per rimuovere alberi caduti e assistere automobilisti bloccati. Disagi si registrano anche su importanti arterie regionali come il raccordo Potenza-Sicignano, la statale Potenza-Melfi e la Fondovalle dell’Agri, dove il traffico è rallentato.

Le condizioni meteo hanno portato al rinvio di tutte le partite di calcio previste per oggi dalla FIGC Basilicata. Secondo le previsioni, la neve continuerà a cadere fino a domani mattina, e alcuni comuni, come Potenza, stanno valutando la chiusura delle scuole per garantire la sicurezza. Si invita la popolazione a limitare gli spostamenti e a prestare massima attenzione.

