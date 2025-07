La rappresentativa regionale FCI Basilicata è pronta a misurarsi ai Campionati Italiani di ciclismo per esordienti e allievi su strada che si terranno a Gorizia domenica 6 luglio. La selezione lucana protagonista in questa prestigiosa competizione che attira i migliori atleti d’Italia del momento. Con la direzione affidata al responsabile della struttura tecnica regionale Prospero Di Dio, a prendere il via Paolo Signa (Team Alto Bradano), Leonardo De Rubeis (Ciclo Team Valnoce) tra gli esordienti primo anno, Giuseppe Manicone (Team Alto Bradano) tra gli esordienti secondo anno, Felice Carlomagno (Ciclo Team Valnoce), Francesco Pace (Team Alto Bradano), Vincenzo Mecca (Team Alto Bradano) tra gli allievi. Nel ruolo di riserve figurano Carmelo Romano e Marco Capolupo (Team Alto Bradano). Domenica 6 luglio in gara con gli esordienti 1°anno che partiranno alle 09.00, gli esordienti 2°anno alle 11.00 e infine gli allievi alle ore 15.00. La diretta della gara verrà trasmessa sulla Pagina Facebook della Libertas Ceresetto e sul canale YouTube Toscana Sprint.



RUOTI - Organizzata dalla Motostaffette Potenza, altra iniziativa di Gioco Ciclismo aperta a tutti, anche ai non tesserati. Sabato 5 luglio è in programma l’evento Gioco Ciclismo alla Pari, una gimkana di 600 metri a Ruoti, in contrada Marana, con ritrovo alle 16:00 e partenza alle 17:00. Una lodevole iniziativa questa per stimolare la passione per il ciclismo nei più piccoli.