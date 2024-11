Ieri mattina nella Sala Consiliare del Comune di Lauria, Egrib ha presentato, ai comuni dell’area sud della Basilicata, il Piano d’ambito regionale per la gestione integrata del servizio di raccolta dei rifiuti urbani. Per Egrib erano presenti l’Amministratore Unico, arch. Santarsiero, il dirigente ing. Larocca e la società incaricata per la predisposizione del Piano. In Sala erano presenti diversi Sindaci dell’area sud e per il Comune di Lauria, il sindaco Pittella e l’assessore Caimo. Un positivo momento di confronto territoriale su un Piano regionale che ridisegnerà i piani d’ambito per la gestione dei rifiuti.



Nel nuovo Piano d’Ambito Regionale Lauria avrà un duplice ruolo: oltre ad essere sede degli impianti di trattamento della frazione indifferenziata e della frazione organica localizzati a Carpineto, su cui stiamo profondendo grandi sforzi per portare a completamento i lavori (oggi in stato avanzato), nel nuovo Piano sarà anche stazione di trasferenza per il conferimento ad impianto dei rifiuti di 14 comuni del circondario. Nel prossimo futuro saremo impegnati a mettere in campo tutte le azioni per fare in modo che ciò diventi una tangibile opportunità per il nostro territorio.