Nell'ambito di un'inchiesta sulla sanità lucana, il gup di Potenza Francesco Valente ha rinviato a giudizio il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi (FI) con l'accusa di concorso in induzione a dare o promettere utilità. Le accuse alla giunta Bardi riguardano la gestione del “caso” Barresi, dal mancato sostegno all’ex dg del San Carlo davanti al Tar di Basilicata durante lo “scontro” con Giuseppe Spera per la guida dell’ospedale potentino al taglio dei fondi alla più importante azienda ospedaliera della Regione per costringere lo stesso Barresi al passo indietro. Il 7 ottobre 2022 l'inchiesta portò a 2 arresti: in carcere finì il capogruppo di FI in Consiglio regionale, Francesco Piro, ai domiciliari l'ex sindaca di Lagonegro, Maria Di Lascio. Eletto per la prima volta nel 2019, Bardi è stato riconfermato governatore nello scorso aprile. Rinviati a giudizio anche qauttro assessori della Giunta in carica all'epoca dei fatti contestati, Francesco Fanelli, Gianni Rosa, Francesco Cupparo e Vito Leone. La posizione dell'ex assessore Donatella Merra, accusata di abuso d'ufficio, era stata già chiarita con la depenalizzazione del reato.Il direttore generale dell'azienda ospedaliera Giuseppe Spera è stato assolto col rito abbreviato.