È stata adottata la delibera 961/2024 che aggiorna il piano del Fabbisogno Aziendale 2024-2026 modificato a seguito dell’andamento delle procedure concorsuali avvenute nel corso dell’anno e le cui dinamiche sono illustrate nella relazione esplicativa allegata alla delibera.

Il Piano attuale del Fabbisogno Aziendale valevole per il triennio 2024-2026 viene rimodulato anche in virtù della Delibera Regionale dello scorso settembre che ha assegnato ad Asp Basilicata un tetto di spesa netto per il 2023 per i costi del personale pari a poco più di 79mila euro ed in considerazione del fatto che numerose procedure concorsuali non hanno ancora avuto esito conclusivo e che da esse potranno scaturire assunzioni nel corso della prossima annualità. A ciò va aggiunto che allo stato attuale sono intervenute necessità aggiuntive rispetto a figure professionali previste negli iniziali atti di programmazione assunzionale. L’aggiornamento del Piano Triennale del Fabbisogno Aziendale valevole per il 2024/2026 è riferibile solo all’annualità in corso e le eventuali assunzioni dovranno concludersi entro l’anno corrente. Gli incrementi maggiori, distribuiti tra dirigenza medica (13 posti), comparto ruolo sanitario (23 posti) e comparto amministrativo (8 posti), si riferiscono alle figure professionali di infermieri, operatori sociosanitari e assistenti sanitari. Su questo capitolo, va specificato che 10 infermieri risultano già assegnati alle Centrali Operative Territoriali e ad essi saranno affiancati anche i due Assistenti Sanitari. Gli ulteriori nove posti di infermiere saranno prioritariamente destinati a colmare parzialmente le carenze dello specifico profilo nell’ambito del DEU/118 che rappresenta il servizio di necessaria, ineludibile e più immediata risposta ai bisogni del cittadino. Adesso l’atto dovrà essere vagliato ed approvato dal Dipartimento Salute della Regione Basilicata.

Parallelamente a tale modifica, la Asp Basilicata ha avviato l’iter per poter procedere alla redazione del Piano del Fabbisogno Aziendale per il triennio 2025-2027 e del Piano Stralcio per l’applicazione del Decreto Ministeriale n.77 che prevede l’assunzione di varie figure professionali che riguardano il potenziamento della sanità territoriale. Si tratta di figure che andranno a prestare servizio presso le case di comunità, gli ospedali di comunità, le unità di continuità assistenziale, le centrali operative. A queste figure si sommeranno anche gli infermieri di comunità o infermieri di famiglia. Nei prossimi giorni, dopo aver sottoposto questi ultimi due atti al Collegio di Direzione e alle organizzazioni sindacali, Asp procederà all’ulteriore invio in Regione degli stessi per la sottoposizione al controllo e all’approvazione.

Per il Direttore Generale della Asp Basilicata Antonello Maraldo, “così come avvenuto per il 2023, anche nel corrente anno si è reso necessario un ‘assestamento’ del piano per adeguarlo alla realtà, ovvero all’andamento delle procedure assuntive e dei fabbisogni effettivi dell’azienda sanitaria. In questa versione del piano si interviene in maniera significativa su più aree tra cui quella veterinaria, degli psicologi e degli infermieri per le Cot e per il 118. Lo sforzo di adeguamento dell’Azienda alle esigenze che si manifestano è pressoché costante. Il prossimo piano per il 2025 sarà molto proiettato sulla dirigenza medica apicale che necessita di una stabilità da molto tempo. Va ricordato che sono prossimi alla pubblicazione gli Avvisi per i Direttori delle Uoc e per le altre figure dirigenziali, compresa quella della professione infermieristica. Ad esse saranno affiancate le figure sanitarie del comparto che si renderanno necessarie”.