Lo stabilimento Stellantis di San Nicola di Melfi sta affrontando una crisi senza precedenti, riflesso delle difficoltà dell’intero settore automotive italiano. A causa della transizione dai motori endotermici all’elettrico, i volumi di produzione nelle fabbriche di Stellantis sono crollati del 60% nel primo semestre del 2024, con appena 19.000 vetture prodotte a Mirafiori. Invece, sono meno 17% in Europa e meno 36% in Nord America le cifre della crisi che ha colpito Stellantis nel terzo trimestre del 2024. Per contenere i costi, Stellantis ha incentivato le uscite volontarie, riducendo la forza lavoro nello stabilimento di Melfi di oltre 2.000 unità tra operai e personale logistico.

Per discutere le ripercussioni di questa transizione, il "Collettivo Stellantis e non solo" terrà una conferenza stampa lunedì 28 ottobre, presso la sala B del Consiglio Regionale di Basilicata. Parteciperanno figure chiave del Collettivo, come Giovanni Barozzino e Valerio Casella, con un collegamento con il Collettivo di fabbrica ex GKN di Firenze. L’incontro sarà un momento cruciale per riflettere sul futuro di uno dei principali stabilimenti d’Europa e sull’impatto per il territorio.

Nel frattempo, Stellantis punta a risvegliare l’interesse nel motorsport con il ritorno della Lancia nei rally. La Ypsilon Rally4 HF, pronta a debuttare nel 2025, rappresenta il rinnovato impegno del marchio, mentre l’ammiraglia Gamma sarà prodotta nello stabilimento di Melfi nel 2026.