Con una denuncia via social tanto dura quanto esplicita Christian Giordano, sindaco di Vietri di Potenza e presidente della Provincia di Potenza (oltre che di Upi Basilicata), ha denunciato via social la matrice a suo dire “dolosa” di 4 incendi che si sono verificati nella stessa zona del suo comune in due settimane. “Ora basta! È una vergogna! Non è tollerabile che qualcuno continui ‘a divertirsi’ a distruggere la natura e la vita altrui”, il grido d’allarme del primo cittadino. L’ultimo rogo, nella giornata di venerdì scorso, oltre che alla vegetazione, ha provocato diversi danni anche alle colture ed alle produzioni locali. “L’ennesimo incendio a Vietri di Potenza - si legge ancora nel post - ancora una volta nella stessa zona. In 15 giorni ben 4 incendi nella medesima area! Ora basta. In questo momento stanno subendo danni privati e aziende; è stato necessario bloccare il raccordo autostradale. Fortunatamente, come sempre, sono al lavoro i Vigili del Fuoco, il Consorzio di bonifica, la Protezione civile di Vietri di Potenza e tanti volontari. Grazie a loro per il lavoro che stanno svolgendo”. La porzione del territorio che sarebbe stata presa di mira comprende le località ‘Trancera’ e ‘Botte’. Ma, nel caso dell’ultimo focolaio, è stata interessata anche quella di ‘Mosileo’ dove è stata da poco inaugurata la piscina comunale. “È il momento di intervenire in maniera puntuale per risolvere definitivamente la questione! Sarà utilizzato ogni strumento utile per individuare i responsabili”, ha tuonato ancora Giordano che anche ai nostri microfoni si è mostrato fermo nelle sue convinzioni.

“Secondo me non vi è dubbio che gli incendi siano dolosi - ci ha detto - sono fenomeni che non si possono spiegare altrimenti sia poiché insistono sempre nella stessa zona, sia per l’elevata frequenza. Ma in quella zona succede spesso. L’ultimo di due giorni fa è stato certamente il più esteso ed ha bruciato uliveti, vigneti ed una serra di un produttore di funghi”. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri forestali. “In questa stessa zona - ha aggiunto Giordano - è da poco stata aperta la piscina comunale, so bene quanto sia difficile fare un parallelismo, però, il primo incendio è scoppiato la mattina dell’inaugurazione della struttura e, poi, un nuovo rogo è stato registrato nel pomeriggio. Tuttavia, le mie sono semplici supposizioni e al momento non è possibile trovare alcun collegamento specifico. Non sono a conoscenza del ritrovamento di inneschi poiché non sono informato circa l’andamento delle indagini, ma questi incendi sono strani”. La zona è presidiata da telecamere di videosorveglianza, che però si teme non siano sufficienti a smascherare gli eventuali colpevoli.

“Ci sono delle telecamere - ha spiegato ancora il primo cittadino - ma riteniamo che i piromani conoscano bene il territorio, per cui c’è da immaginare abbiano prestato la massima attenzione a non farsi riprendere. Ecco perché ho chiesto ai carabinieri forestali l’impiego anche di altre strumentazioni e di attenzionare maggiormente quella zona”. Venerdì scorso, le fiamme hanno mandato in fumo vari ettari di bosco ed hanno appunto raggiunto il raccordo autostradale Sicignano-Potenza, della A2 del Mediterraneo, bloccando il traffico. Per le operazioni di spegnimento si è reso necessario anche l’intervento di due mezzi aerei.

Il centro sportivo polivalente, al quale faceva riferimento Giordano quale possibile causa scatenante, è stato inaugurato la sera dello scorso 12 luglio ed è stato realizzato proprio in contrada “Mosileo”: l’infrastruttura ospita una piscina semi olimpionica (25 metri di lunghezza e 12,5 metri di larghezza), con annessa una vasca per i bambini dotata di idromassaggio. Nella medesima area, sono anche state realizzate strutture per praticare altri sport quali: bocce, birilli, tiro con l’arco, freccette e tiro alla fune. Inoltre, collegato alla piscina, è stato anche creato uno spazio per l’accoglienza degli ospiti, di circa 200 metri quadrati, nel quale, tra l’altro, sono stati previsti appositi spogliatoi per i natanti muniti di docce. Inoltre, nei pressi della piscina, sono disponibili un’area camper e pic-nic. Nell’ambito del progetto, il Comune ha installato anche tavoli e panche in legno con postazioni barbecue.

Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it