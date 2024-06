Ha superato le 1400 firme la petizione sulla piattaforma online Change.org lanciata da Donata Carriero e il Comitato cittadino locale per chiedere la riapertura del castello di Lagopesole. La struttura è ormai chiusa dal 1 marzo 2021. “I lavori sono stati ultimati - si legge nella petizione - ma ancora non si sa una data certa per la riapertura”. Per questo un gruppo di cittadini ha costituito un comitato locale “per promuovere una serie di azioni per riaprire finalmente il castello”, un luogo storico per l’intera comunità della frazione di Avigliano e non solo. Il castello medievale di epoca federiciana, infatti, rappresenta una parte fondamentale della cultura e dell’identità dell’intera Basilicata. “Questo monumento storico è una parte fondamentale della nostra cultura e della nostra identità locale - conclude il testo dell’appello - la sua chiusura prolungata sta danneggiando il turismo e l'economia della nostra comunità”.

Link alla Petizione: Change.org/RiapriamoCastelloLagopesole