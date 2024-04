Furono almeno 9 i cittadini, originari di Senise, che parteciparono attivamente alla Resistenza e citati nelle commissioni regionali per il riconoscimento della qualifica di partigiani. Ma furono tanti altri gli oppositori del regime individuati come ‘’antifascisti’’. Li citiamo di seguito, consapevoli di quanto sia importante riportare la Grande Storia in una dimensione più vicina a tutti noi per abbracciare una verità molto semplice: le grandi rivoluzioni sono legate indissolubilmente a tutti i territori, anche a quelli più periferici da un punto di vista geografico. E che l’eredità di quelle lotte ci appartiene ed è necessaria come l’aria che respiriamo. Molti lettori riconosceranno, tra questi nomi, persone di famiglia. Grazie a Claudio Persiani, dell’Arci ‘’La Tarantola’’ di Rotondella per averci fornito i nomi e per lo straordinario lavoro portato avanti nel nome della ricostruzione storica e della memoria.

Adducci, Giacomo (Senise, PZ, 1913 lug. 28), commissione: Commissione regionale Liguria

Roseti, Giuseppe (Senise, Potenza, 1911 giu. 16), commissione: Commissione regionale abruzzese per il riconoscimento della qualifica di partigiano

Marcone, Tommaso (Senise, Potenza, 1916 mar. 15), commissione: Commissione regionale piemontese per l'accertamento delle qualifiche partigiane

Dragonetti, Rocco (Senise, Potenza, 1916 giu. 5), commissione: Commissione riconoscimento partigiani italiani all'estero

Guerriero, Antonio, commissione: Commissione regionale qualifiche partigiani Lombardia

Dragonetti, Egidio (Senise, Potenza, 1924 set. 3), commissione: Commissione regionale triveneta per il riconoscimento delle qualifiche di partigiano

Faillace, Pietro (Senise, Potenza, 1921), commissione: Commissione Marchigiana Riconoscimento Partigiani

Ferrara, Donato (Senise, Potenza, 1921), commissione: Commissione per la equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari

Lufrana, Antonio (Senise, Potenza, 1920 mar. 2), commissione: Commissione regionale piemontese per l'accertamento delle qualifiche partigiane



Dal casellario politico possiamo ricavare altri nomi di oppositori e sorvegliati dal regime (non ci sono tutti, la ricerca continua):

Arbia Filippo data di nascita 1906 luogo di nascita Senise, Potenza, Basilicata, Italia

colore politico socialista, condizione/mestiere/professione commerciante annotazioni riportate sul fascicolo radiato

Asprella Pasquale data di nascita 1883

luogo di nascita Senise, Potenza, Basilicata, Italia colore politico antifascista condizione/mestiere/professione contadino annotazioni riportate sul fascicolo denunciato per offese al capo del Governo

Ciancio Vincenzo data di nascita 1881

luogo di nascita Senise, Potenza, Basilicata, Italia colore politico antifascista condizione/mestiere/professione calzolaio Unità archivistica

Cosentino Francesco data di nascita 1900

luogo di nascita Senise, Potenza, Basilicata, Italia luogo di residenza America Meridionale colore politico antifascista condizione/mestiere/professione muratore annotazioni riportate sul fascicolo denunciato per offese al capo del Governo



lasiritide.it