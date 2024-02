«Il manto della diga di Monte Cotugno ha necessità di essere rifatto per riportare la diga alla sua originaria capienza, che è di 500 milioni di metri cubi di acqua». Giuseppe Decollanz, commissario straordinario dell'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e presidente di Acque del sud spa, sollecitato dalla TgR Basilicata ha rilasciato una dichiarazione in merito ai lavori di manutenzione dello strato superficiale del muro di sbarramento dell'invaso di Monte Cotugno a Senise. L'8 gennaio scorso Decollanz ci aveva detto che erano state avviate le verifiche e che si stava andando avanti «in maniera spedita, auspicando di terminare i lavori entro la fine dell'estate».

«Purtroppo- ha detto oggi alla TgR- nel 2016, una prima gara è stata annullata per una serie di vizi di natura giuridica ed è stata ribandita verso la fine del 2022, ma nelle more della aggiudicazione sono pervenute alcune prescrizioni, da parte della Direzione Dighe relative alla qualità della miscela bituminosa da applicare. In questo momento noi stiamo facendo delle analisi con l'Università Federico II di Napoli per qualificare questa nuova miscela, qualora fosse positiva procederemo all'aggiudicazione, diversamente dovremo bandire di nuovo la gara».

