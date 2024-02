"Finalmente non sono più io l'ultima donna ad aver vinto Sanremo, ho una degna erede che ha respirato la mia stessa aria, bevuto la mia stessa acqua, calpestato la mia stessa terra e questo mi rende ancora più fiera''. Così Arisa su Instagram commenta la vittoria di Angelina Mango a Sanremo 2024. Dopo 10 anni vince una donna e ancora una, lucana come lei che nel 2014 arrivo al primo posto con Controvento. Figlia del grandissimo Pino Mango che è stato uno dei primi ad ispirarmi e darmi il coraggio di provare con tutta me stessa a fare questo lavoro non era facile in Basilicata - ha invece dichiarato al tg2- la Basilicata è una terra che non si permette tante cose e soprattutto che pensa con grande umiltà di non essere all'altezza di poter arrivare in certi luoghi e di far sentire la sua voce. Siamo un popolo umile, siamo un popolo di lavoratori, un popolo che non sgomita ma vale e la vittoria di Angelina Mango ieri sera è stata la prova''.

