Nella settimana dal 25 al 1 dicembre in Basilicata sono stati registrati due decessi a causa del covid-19, nelle ultime 4 settimane sono state invece 6 i decessi per causa covid. Nel bollettino della task force della regione Basilicata emerge anche un leggero rialzo del tasso di positività (al 21,30 per cento rispetto al 20,61 per cento della settimana dal 18 al 24 novembre).

Sono stati analizzati 4.070 tamponi, dei quali 867 sono risultati positivi, 380 i guariti.

I Casi attualmente residenti sono 5.402 di cui 5.337 in isolamento domiciliare.

I positivi in provincia di Potenza sono 601, mentre i positivi in provincia di Matera sono 241.

RICOVERATI REPARTI DEGENTI COVID-19 in data 01.12.2022

N. 29 A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 13

Pneumologia n. 0

Medicina Interna Covid n. 0

Medicina d’Urgenza n. 0

Terapia Intensiva n. 1 A.S.M. P.O.

Madonna delle Grazie - Matera Malattie Infettive n. 14

Pneumologia (S.I.) n. 1

Medicina Interna Covid (U.T.I.C.) n. 0

Terapia Intensiva n. 0