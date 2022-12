Oggi presso il Camping di Castrocucco si sono riuniti in assemblea i membri degli antichi e dei nuovi Comitati Cittadini di Maratea e in tutti gli interventi della società civile è prevalsa la volontà di ricercare un’unione di comunità capace di stimolare al meglio le parti tecniche e Politiche interessate dalle criticità del dissesto idrogeologico dell’area. Per Salerno, del Consorzio Turistico, “ i tempi saranno lunghi ma noi abbiamo bisogno di credere nelle istituzioni, dobbiamo essere informati e coinvolti, costruiremo un nuovo senso di coesione sociale intorno al tema e organizzeremo dei tavoli tecnici di elevato spessore, per stimolare interventi programmatici di manutenzione adeguata del territorio” .

Per Chiappetta delle imprese di pesca, “ il tavolo della discussione deve diventare di caratura Nazionale, abbiamo bisogno di ipotizzare un iter legislativo parlamentare che riconosca il rischio che stiamo correndo e ci riconsegni speranze programmatiche per la sicurezza della nostra comunità e per la nostra ripresa economica”, “Maratea è stato un esempio di custodia e di rispetto della natura che ha scongiurato la cementificazione selvaggia a tutela dell’incolumità dei residenti, questo non può diventare un freno agli interventi normativi di natura emergenziale che sono necessari”.

Dai rappresentanti politici presenti e da quelli vicini alla causa parole di sostegno e di impegno formale e sostanziale verso un’azione di forte interessamento parlamentare in termini di risorse e di programmazione territoriale. Presente Marcello Pittella, intervenuto ''perchè Maratea è nel cuore di tutti, su questi temi non si fa politica ma si mette a disposizione il proprio contributo e la propria esperienza, come per il costone di Lauria in passato così per Maratea urge un interessamento Nazionale del Governo Centrale, la fase legislativa per la tragedia di Ischia avrà una secondo iter, l’inserimento di un capitolo per Maratea sulla nuova legge Finanziaria è auspicabile e necessario”. Senatore Arnaldo Lomuti “ sono partito da Roma per farvi sentire la massima vicinanza, lavorerò per un unione politica territoriale a tutti i livelli per portare la questione in parlamento”.