La preoccupazione si fa concreta per la frana che interessa la Statale 481 e alcuni fabbricati nel territorio di Cersosimo. Le piogge abbondanti di queste ultime ore fanno salire la tensione, mentre la frana che sta lì è pronta a colpire. I danni degli anni scorsi si fanno sempre più evidenti ogni giorno che passa. La strada continua a deformarsi su più punti, la stessa sorte tocca ad alcune case coloniche, le fessure sia al suolo che sulle strutture preoccupano e non poco i proprietari, che continuano a chiedere interventi. L’Anas ha realizzato alcuni lavori mesi fa, mettendo mano in particolar modo alla messa in sicurezza di un viadotto, ma la carreggiata dal km 10.200 sino al km 10.600 resta un percorso fatto di dune di asfalto che mettono quotidianamente a dura prova i mezzi di chiunque. “E’ arrivato il momento di prendere una decisione, almeno per quanto di competenza Anas, mentre l’Autorità di Bacino della Regione- spiega l’assessore Adolfo Cuccaro- con i suoi tecnici aveva fatto un sopralluogo mesi fa, constatando la pericolosità e la complessità del fronte franoso, proprio per questo si stanno studiando degli interventi necessari con un primo impegno sul campo di circa due milioni di euro”. L’assessore Cuccaro, dunque, è abbastanza fiducioso, anche se il quadro resta preoccupante. Da più parti si continua a chiedere una irreggimentazione delle acque, interventi idraulici, trincee drenanti capaci di scongiurare uno scivolamento che porterebbe alla completa chiusura dell’area e dell’importante via di comunicazione che collega, lo ricordiamo, la nostra Regione alla Calabria. Un’arteria costruita negli anni cinquanta e che continua a svolgere la sua funzione sociale, commerciale e turistica. L’assessore Adolfo Cuccaro, giusto qualche ora fa, si è recato sul posto, e con la giunta, i tecnici comunali e il sindaco Domenica Paglia nella tarda mattinata di ieri hanno inviato un ulteriore sollecito agli uffici regionali e all’Anas. Dal Comune assicurano l’impegno continuo, le sollecitazioni a vari livelli non mancano, questo nella speranza che si arrivi a concretizzare tutti quegli interventi necessari sia per la contrada Mancosa che per l’importante arteria calabro-lucana.

Vincenzo Diego