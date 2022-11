L'estate sta finendo: possiamo utilizzare il titolo della celebre canzone per introdurre le previsioni meteo delle prossime ore, dopo il caldo record che ci ha accompagnati per metà autunno. Le alte temperature lasciano anche il sud e la Basilicata. Secondo gli ultimi aggiornamenti meteo tra la sera del 4 e per tutto il 5 novembre ci appresteremo ad un calo delle temperature e tanta pioggia. Nelle prossime ore una massa d’aria polare marittima entrerà nel Mediterraneo attraverso la cosiddetta Porta del Rodano e porterà un meteo potenzialmente pericoloso, associata a piogge intense, raffiche di vento e mareggiate. Le coste saranno le più colpite con temperature massime che scenderanno intorno ai 22 gradi e le minime, in alcuni territori interni fino a 7 gradi. Sono previsti temporali forti a Maratea e sul Golfo di Policastro a partire dalla tarda serata di domani, stessa situazione è prevista anche nel Lagonegrese Pollino. Per lunedi il meteo sarà in miglioramento con una variabilità in serata che potrebbe interessare i territori della fascia Ionica. Dal 8 torna il bel tempo che dovrebbe durare anche dopo il 10 novembre, per poi dare spazio a metà mese alla prima incursione di area fredda dalla Russia verso l'Italia, ma queste sono previsioni a lungo periodo che devono essere confermate nei prossimi giorni.

