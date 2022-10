Quarantadue milioni di euro per aumentare qualità e competitività del sistema universitario lucano. E' la cifra prevista dall'accordo di programma triennale 2022-2024, siglato tra Regione e Università della Basilicata, in attuazione del piano decennale che si concluderà tra due anni. Un disegno strategico della durata di 36 mesi, che prevede 14 milioni di finanziamento all'anno. Di questa somma, 4 milioni andranno a coprire i costi per il Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia.

Previsti, inoltre, investimenti per rafforzare la ricerca, potenziare il trasferimento di conoscenze e tecnologie, arricchire i laboratori con l'acquisto di strumenti all'avanguardia e reclutare docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo. Per il rettore dell'Università, Ignazio Marcello Mancini, "l'accordo mette al sicuro il bilancio" e rende concreto il progetto del nuovo corso di laurea in Medicina e Chirurgia.

"Fondi spesi bene" assicura il presidente della regione, Vito Bardi. "La promozione della cultura e dell'alta formazione hanno un grande valore e sono un investimento da cui dipende anche il futuro dei nostri giovani e della Basilicata".