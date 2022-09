''L’aviosuperficie di Pisticci, vicino Matera, come approdo privilegiato all’interno di corridoi aerei che dovranno collegare anche la Puglia alla Basilicata”. La dichiarazione del Presidente Di Palma (Enac), rilasciata al quotidiano La Repubblica giorni fa, fa ben sperare, anche perché si deduce che lo scalo Lucano è stato inserito nel piano straordinario di riassetto degli aeroporti italiani, che nei prossimi giorni arriverà nelle stanze del Mit. Mentre per Taranto-Grottaglie, realtà a noi vicina, si accredita come spazioporto, consacrato al turismo spaziale e ai viaggi suborbitali. “L’integrazione intermodale come elemento fondante della pianificazione strategica della mobilità nazionale” Il Presidente dell’ENAC, Pierluigi Di Palma, e il Direttore Generale Alessio Quaranta avevano incontrato già il 10 gennaio di quest’anno i consulenti che stanno affiancando l’ENAC nell’aggiornamento e nella revisione critica del Piano Nazionale degli Aeroporti (pubblicato nel 2015) e nella conduzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Si è infatti tenuto, in quell’occasione, il kick-off meeting con i rappresentanti del R.T.I. In questi mesi, un serrato calendario di incontri, finalizzati a procedere con celerità nelle fasi di raccolta e analisi dei dati alla base del nuovo Piano. Considerata l’importanza del Piano Nazionale – si legge in un comunicato- nelle future politiche di trasporto, l’indirizzo e il monitoraggio delle attività avviate, sono assicurati dall’ENAC attraverso una Direzione Strategica affidata al Presidente Pierluigi Di Palma, al Direttore Generale dott. Alessio Quaranta e al Direttore Centrale programmazione economica e sviluppo infrastrutture Ing. Claudio Eminente. Il nuovo Piano Nazionale degli Aeroporti – si legge ancora- vuole costituire il primo capitolo del più ambizioso Piano Generale dei Trasporti e per tale ragione lo sviluppo del Piano ha visto un coinvolgimento di Enti e soggetti istituzionali interessati nel settore dei trasporti, a testimonianza del fatto che l’integrazione intermodale deve essere l’elemento fondante della pianificazione strategica della mobilità nazionale, insieme alla sostenibilità ambientale. Ora tocca al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili approvare o suggerire cambiamenti, probabilmente la parola passerà al prossimo ministro, ma l’attuale inquilino, Enrico Giovannini, sino all’ultimo giorno sicuramente dirà anche la sua.

Vincenzo Diego