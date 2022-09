Sono state 562 le vaccinazioni anti covid-19 eseguite in Basilicata nella settimana dal 27 agosto a ieri, 2 settembre, (la settimana precedente erano state 999). Secondo quanto reso noto dall'ufficio stampa della giunta regionale, la prima dose è a quota 468.533 (84,7 per cento), la seconda a 442.365 (80 per cento) e la terza a 359.726 (65 per cento). Hanno ricevuto la quarta dose 18.968 persone (3,4 per cento).

Secondo il report diramato ieri dalla regione, i ricoverati per Covid-19 sono 40 (-3) di cui 0 (-1) in terapia intensiva: 22 nell'ospedale di Potenza; 18 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 6.832.