Non si frena il contagio in Basilicata. Anche oggi, dai dati forniti dalla taskforce regionale di Basilicata, si evidenzia un tasso di positività pari al 36%. Sui 2.942 test processati il 12 luglio sono emersi 1.062 nuovi positivi e 471 guariti. Gli attuali positivi in regione sono 13.968 di cui 13.872 in isolamento domiciliare. Purtroppo si registra un altro decesso con il covid19 di un 84enne di Francavilla in Sinni deceduto in data 13.07.2022 presso A.O.R. San Carlo, reparto Medicina Interna COVID-19). I ricoveri scendono da 97 a 96 di cui 1 in terapia intensiva.

Le cittadine che fanno segnare rialzi importanti sono ancora Matera (171), Potenza (106), Policoro (42), Melfi (32), Venosa (27), Avigliano (26), Pignola (25), Marsicovetere (24), Pisticci (21), Ferrandina (21), Bernalda (20), Scanzano (20), Rionero in Vulture (18), Montescaglioso (18), Lavello (17), Lauria (17), Muro Lucano (17) e Tolve (17).

