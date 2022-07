Tra domani e dopodomani l'anticiclone Africano tornerà a fare la voce grossa, allontanando l'anticiclone delle Azzorre che ha permesso una settimana di tregua con temperature più gradevoli. In Basilicata, secondo le previsioni meteo, non dovremmo avere le temperature di una settimana fa, il caldo ci sarà ma questa volta non dovremmo toccare punte di 42 gradi ma qualche grado in meno. Il caldo questa volta colpirà in particolare il centro nord per poi scendere gradualmente al sud. Le zone più colpite dal caldo in Basilicata sarà le zone del Materano e Metapontino con punte che arriveranno fino a 38 gradi, tra venerdì e sabato , per poi scendere di un grado nei prossimi giorni. Matera, Policoro, Pisticci, Metaponto, Bernalda, Montalbano Jonico, Nova Siri, Valsinni e Tursi sono le zone del materano a soffrire di più il caldo. Senise, Sant'Arcangelo e Lavello i territori più colpiti dell'ondata di caldo in provincia di Potenza.

