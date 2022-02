Una sosta di oltre un’ora a Castelluccio Superiore che ha fatto arrivare gli alunni in classe a Lauria quando erano quasi le 10 del mattino, nonostante alcuni fossero partiti da Rotonda poco dopo le 7. È quanto si è verificato ieri mattina per un guasto su un bus delle linee Fal sul quale viaggiavano i ragazzi della Valle del Mercure che frequentano le scuole superiori di Lauria o Lagonegro. Tratte che, come ci hanno rivelato gli utenti, sono spesso soggette a simili disservizi.

Gli alunni, insieme con i genitori, sono ormai esasperati da questo genere di disagi. Inoltre, quando non si verificano avarie, i passeggeri sono costretti a fare i conti con l’acqua che penetra all’interno durante le giornate di pioggia.

Tuttavia, ai ritardi si aggiungono le ovvie preoccupazioni dei genitori per la sicurezza dei mezzi.

Quale sia il problema è ben noto, ovvero autobus vetusti in quanto acquistati tutti non meno di venti anni fa e, qualcuno, da quasi trent’anni. Il tempo ed i chilometri percorsi si fanno inevitabilmente sentire nonostante gli interventi di manutenzione che avvengono ma, aggiusta oggi e aggiusta domani, è chiaro come non si possano certo fare i miracoli.

“Noi siamo sempre attivi e interveniamo in occasione di ogni problema - ci spiega l’ingegner Alessandro Caiati, responsabile dell’intera flotta - e cerchiamo di fare tutto il possibile. Dopodiché, è chiaro quanto sarebbe opportuno avere mezzi nuovi, ma di questo non me ne occupo io e non voglio dare informazioni sbagliate in merito. Io sono un ingegnere, responsabile della manutenzione del parco veicoli che abbiamo a disposizione. Immagino che, con le notizie circa le gare in Basilicata, si possano muovere una serie di dinamiche magari anche in questa direzione ma il mio è solamente un auspicio poiché parliamo di aspetti che competono altri organi aziendali, di cui non mi occupo né vengo coinvolto”.

I genitori lamentano anche come non sia pervenuta alcuna risposta ai tanti reclami inoltrati negli ultimi mesi, soprattutto via mail.

“Su questo - aggiunge Caiati - posso affermare che, per il settore di mia competenza, le riunioni e gli interventi sono sempre stati immediati ad ogni singola segnalazione”.

In totale, sono circa 400, di età compresa tra i 13 ed i 19 anni, gli studenti che, da Viggianello, Rotonda, Castelluccio Inferiore e Castelluccio Superiore, ogni mattina, prendono l’autobus per andare a scuola e, in pratica, viaggiano sugli stessi mezzi su cui salivano i genitori. Agli scolari si aggiungono i non pochi pendolari o chi abbia bisogno di muoversi.

Il terminal si trova a Castelluccio Inferiore ed ospita 12 autobus che, quotidianamente, effettuano dieci corse verso, e da, Lauria, Lagonegro e Praja a Mare e alcuni di questi hanno nei motori una quantità di chilometri pari a parecchie centinaia di migliaia.

I mezzi sono frequentemente sottoposti ad attività manutentiva ordinaria mentre, per gli interventi più complessi, arrivano i tecnici da Potenza.

È chiaro che, visto il bacino di utenza e le difficoltà, l’appello ai vertici aziendali è di provvedere all’acquisto anche di più di un solo pullman nuovo di zecca.

Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it

(Foto da internet)