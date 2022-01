La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 24 gennaio, sono state effettuate 4.577 vaccinazioni.A ieri sono 459.466 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (83,0 per cento), 421.107 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (76,1 per cento) e 270.233 (48,8 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.150.796 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 90 le persone ricoverate: 49 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 4 in terapia intensiva, e 41 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 2 in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 7.709 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 1.378 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 1.155 guarigioni.



Inoltre è stato registrato il decesso di una persona residente a Lauria.



Dopo le ore 17,00 di oggi sarà inviato il report completo.







In attesa dei report dettagliati che arriveranno nel pomeriggio, la situazione del contagio in Basilicata sembra rimanere stabile, ma con numeri importanti. Continuano ad esserci molte guarigioni ma anche molti nuovi positivi che fanno capire che l'infezione corre veloce, con la curva degli attuali positivi che sale ancora. La mappa del territorio sembra invertirsi negli ultimi giorni. I territori che hanno sofferto molto nella prima settimana di gennaio, sembrano avere ad oggi una situazione migliore rispetto ai territori dove il virus sembrava non attecchire e che oggi invece fanno registrare focolai importati. La stessa Matera che dall'inizio di dicembre fa registrare numeri alti, negli ultimi giorni grazie ai guariti ha cambiato il suo trend negativo, ci sono molte guarigioni e i nuovi positivi sono stabili sotto le 100 unità. Diversa situazione a Potenza dove in questa settimana si sono regisrate infezioni importanti.

Continua la discesa della curva dei contagi a Lauria, il trend positivo degli ultimi giorni sembrerebbe far rivedere la luce in fondo al tunnel, l'infezione gira ancora nella comunità della valle del Noce , ma con numeri molto più bassi. Ieri gli attuali positivi sono scesi a 672, quattro giorni fa erano arrivati a quota 724, i positivi di giornata riferiti a ieri sono 26 con 46 guariti, nessun ricovero.

Situazione che non sembra cambiare invece a Policoro dove i numeri della curva delle infezioni, tendono sempre a salire; a ieri l'amministrazione comunale guidata da Enrico Mascia fa sapere che le infezioni attive nella comunità ionica sono 547, con un +35, tanti positivi e anche tante guarigioni. Infatti sono stati 196 i nuovi positivi con 161 guariti, l'infezione corre veloce nella città di Ercole quindi si richiede molta prudenza e il rispetto delle norme di sicurezza, mascherina e distanziamento.

A Lavello i positivi ieri erano saliti a 273 con 13 nuovi e 3 guariti.

Ma nella settimana passata la curva del contagio ha fatto segnare una inflessione importante con 325 guariti e 191 positivi.

Un focolaio importante è scoppiato a Bernalda con altri 30 positivi e 3 guariti che fanno schizzare il dato a 271 attuali positivi, un treand negativo che si sta verificando da una decina di giorni che hanno visto la città ionica aumentare il dato con più di 50 casi.Stessa situazione troviamo a Pisticci con dati di positivi in aumento.

Nel comune di Tito gli attuali positivi sono 196 con 15 nuovi casi e 22 guarigioni.

Migliora la situazione nell'area sinnica, con il comune di Francavilla in Sinni che già da una settimana mantiene il dato degli attuali positivi tra 110 e 100 casi; così anche a Senise ( il più importante focolaio dell'area sinnica) in cui negli ultimi giorni si è assistito ad un calo dei nuovi positivi e anche degli attuali, negli ultimi 3 giorni a fronte di 9 positività si sono riscontrate 16 guarigioni. A Chiaromonte gli attuali positivi si agirano appena sopra i 50. A Terranova del Pollino altre 10 guarigioni fanno scendere gli attuali positivi a 30.

Situazione che migliora anche nella valle del Mercure con Viggianello che vede scendere il dato degli attuali positivi intorno ai 70 con molte guarigioni e poche infezioni nuove; così Rotonda che grazie ai suoi 53 guariti e 13 nuovi positivi fa scendere sensibilmente la curva del contagio a 96 attuali casi.

Situazione inversa per Sant'Arcangelo dove il dato è in continuo aumento nonostante le tante guarigioni. Stessa situazione a Marsicovetere con dati in leggero aumento (più di 170 positivi attivi), mentre a Viggiano grazie alle tante guarigioni il dato resta a 109 attuali positivi. A Moliterno boom di guarigioni: in un giorno sono state 63 a fronte di 22 nuovi positivi.

Aspettiamo i dati di oggi comune per comune.









