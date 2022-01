Sono 1081 i tamponi positivi di giornata su 6291 test effettuati; i guariti sono 960, i ricoveri sono stabili, 94 di cui 4 in terapia intensiva. Ancora numeri alti a Potenza, Matera, Pisticci e Bernalda. Di seguito il r eport regionale dati dei tamponi processati in data 21 gennaio 2022

Totale Tamponi di giornata 6.291

TOTALE TAMPONI POSITIVI DI GIORNATA 1.081

Tamponi molecolari di giornata n. 1.888

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 298

Tamponi molecolari negativi n. 1.590

Tamponi antigenici di giornata 4.403

TAMPONI ANTIGENICI POSITIVI DI GIORNATA N. 783

Tamponi antigenici negativi n. 3.620

Tamponi molecolari totali n. 568.685

Test antigenici totali 67.176

Persone testate n. 281.244



RICOVERATI N. 94

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 20

Pneumologia n. 20

Medicina d’Urgenza n. 8

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 3

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera

Malattie Infettive n. 33

Pneumologia n. 9

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 1

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 960

DECESSI ODIERNI TOTALI N. 0



POSITIVI TOTALI N. 1.081

Positivi residenti 1.046

Positivi residenti provincia di Potenza 692

Positivi residenti provincia di Matera 354



Positivi non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata 15

Positivi non residenti né domiciliati in Regione Basilicata 20

GUARITI TOTALI N. 960

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 939



Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata18



Guariti non residenti né domiciliati in Regione Basilicata3



CASI ATTUALI RESIDENTI N. 16.483



POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 16.389



DECEDUTI RESIDENTI N. 644



GUARITI RESIDENTI N. 36.774