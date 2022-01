A Maratea è stato effettuato lo screening agli studenti ed al personale docente e non docente delle scuole secondarie di secondo grado in modalità drive-in nel parcheggio multipiano in località Cappuccini.

Dei 149 tamponi antigenici effettuat, gli esiti sono i seguenti:

N. 9 positivi così suddivisi:

-N. 1 docente secondaria di secondo grado

-N. 1 studente secondaria di secondo grado

-N. 3 servizi di trasporto scuola secondaria di secondo grado

-N. 2 alunni dell’istituto comprensivo

-N. 2 genitori accompagnatori di alunni risultati positivi

A Lauria è emersa una sola positività che fa salire il dato degli attuali positivi a 402

A Bernalda dallo screenig sono emersi 36 positivi che domani non parteciperanno alla ripresa in presenza nelle scuole – così ha spiegato il sindaco Tataranno.

A Policoro si è concluso lo screening sulla popolazione scolastica con test antigenici rapidi.

Su 1889 test effettuati, risultano 37 positivi.

Le operazioni si sono svolte in modo ordinato grazie alla collaborazione e al comportamento responsabile di tutti.

A Francavilla in Sinni il sindaco e l’amministrazione comunicano che dai tamponi effettuati in data 8/01/2022 sono emerse 5 nuove positività e 1 guarigione. Il totale dei positivi attivi è 90. Inoltre si comunica che dallo screening nelle scuole su 463 alunni e personale scolastico dell’istituto “Don Bosco” sono stati effettuati 255 pari al 55% con una positività pari al 2%

Lagonegro su 562 tamponi effettuati nello screening scolastico sono emerse 15 positività

La sindaca Maria Di Lascio ha comunicato che “Valutata la normativa vigente (art . 1 del DL 111/2021 e D.L 221/2021 - Tabella A), la giurisprudenza (Corte costituzionale, sentenza 37/2021) e gli esiti dello screening, non si rileva, attualmente, la presenza di univoci elementi rivelatori di un rischio ''estremamente elevato nella popolazione scolastica'', richiesto quale presupposto per adottare un'Ordinanza sindacale di chiusura delle Scuole.”

A Senise in totale si sono sottoposti ai test antigenici rapidi, forniti dalla Regione Basilicata, 658 tra alunni, docenti e personale scolastico, così ripartiti: _ 484 dell’Istituto Comprensivo “Nicola Sole” da cui sono emerse 9 positività; _ 174 dell’Istituto d’Istruzione Superiore “L. Sinisgalli” da cui sono stati rilevati 7 positivi. Alla luce di quanto sopra descritto, l’Amministrazione dispone la regolare riapertura delle suddette scuole.

A Viggiano risultano altri 13 concittadini con esito di tampone molecolare positivo e il totale degli attualmente positivi sale ad 83. Invece sui primi 70 tamponi fatti all'interno dello screening scolastico hanno dato tutti esito NEGATIVO.

Il Comune di Muro Lucano comunica tramite una nota stampa che su 622 tamponi eseguiti sulla popolazione scolastica, sono stati riscontrati 4 alunni, 1 Insegnante e 1 operatore positivi al Covid-19. Considerando che alcune famiglie sono già in quarantena fiduciaria da diversi giorni, da domani la scuola può riaprire.

San Costantino Albanese comunica che Oggi sono stati effettuati n. 52 tamponi antigenici alla popolazione scolastica residente nel nostro Comune. Tutti i tamponi sono risultati NEGATIVI.

A Sant'Arcangelo il sindaco Salvatore La Grotta comunica che all'interno dell'istituto comprensivo sono stati effettuati 408 tamponi registrando la positività di 7 tamponi. Il sindaco poi specifica anche che domani l'istituto comprensivo di Sant'Arcangelo riaprirà normalmente.

Nella stessa giornata di oggi sono state vaccinati 243 bimbi.



L'ANCI Basilicata tramite un comunicato ha fatto un riepilogo delle scuole che resteranno chiuse domani e nei prossimi giorni:















*si precisa che Avigliano è chiusa per prevenzione Covid,Baragiano in DAD fino al 15 gennaio con riapertura il 17gennaio, istituto comprensivo di Sant'Arcangelo apre domani10 gennaio e a Viggianello sono chiuse anche le scuole Superiori