Nella giornata di mercoledì 5 gennaio 2022 sono stati processati 2.927 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19 e si registrano 1032 casi positivi e 141 guariti.A preoccupare ancora il focalaio di Matera (144) e di Potenza (115), Anche la Val D'Agri registra un boom di nuovi positivi, Viggiano (17) , Moliterno (16), Marsiconuovo (19). Di seguito i dati:

Si registrano 1032 casi positivi

984 positivi residenti

Positivi residenti provincia di Potenza 741

Positivi residenti provincia di Matera 243

5 Abriola

9 Acerenza

4 Anzi

1 Armento

9 Atella

31 Avigliano (n. 1 domiciliato a Filiano)

5 Balvano

5 Baragiano

12 Barile

19 Bella

4 Bernalda

6 Brienza

1 Brindisi di Montagna

4 Calvello

2 Calvera

1 Cancellara

2 Carbone

2 Castelgrande (n. 1 domiciliato a Pescopagano)

2 Castelluccio Superiore

7 Castelsaraceno

3 Castronuovo Sant’Andrea

1 Cersosimo

3 Chiaromonte

1 Cirigliano (domiciliato a Guardia Perticara)

19 Corleto Perticara (n. 1 domiciliato a Senise)

1 Craco

5 Episcopia

1 Fardella

7 Ferrandina

14 Filiano (n. 1 domiciliato a Melfi)

1 Forenza

14 Francavilla in Sinni

1 Garaguso

8 Grassano (n. 1 domiciliato a Garaguso)

2 Grottole (n. 1 domiciliato a Matera)

2 Grumento Nova

2 Guardia Perticara

8 Lagonegro

9 Latronico

5 Laurenzana (n. 1 domiciliato a Potenza)

20 Lauria

13 Lavello

6 Maratea

19 Marsico Nuovo (n. 1 domiciliato a Potenza, n. 1 domiciliato a Marsicovetere)

5 Marsicovetere (n. 1 domiciliato a Brienza)

144 Matera

25 Melfi

1 Miglionico

16 Moliterno

1 Montalbano Jonico

1 Montemilone

3 Montemurro

26 Montescaglioso

10 Muro Lucano (n.1 domiciliato a Potenza)

4 Nemoli 261

5 Nova Siri

5 Oppido Lucano

5 Paterno

3 Pescopagano

5 Picerno

9 Pietragalla

20 Pignola

10 Pisticci

2 Policoro (n. 1 domiciliato a Valsinni)

115 Potenza (n.1 domiciliato in Piemonte)

10 Rapolla

1 Rapone

37 Rionero in Vulture

1 Ripacandida

1 Rivello

10 Roccanova

13 Rotonda (n. 1 domiciliato a Viggianello)

3 Ruoti

2 Ruvo del Monte

7 Salandra

4 San Chirico Nuovo

10 San Fele

2 San Giorgio Lucano

3 San Martino d’Agri

2 San Severino Lucano

1 Sant’Angelo le Fratte

10 Sant’Arcangelo

1 Sarconi

1 Sasso di Castalda

14 Satriano di Lucania

1 Scanzano Jonico

15 Senise

5 Spinoso (n. 1 domiciliato in Lombardia)

5 Stigliano (n. 1 domiciliato a Matera)

9 Teana

9 Terranova di Pollino

19 Tito (n. 2 domiciliati a Potenza)

4 Tolve

7 Tramutola (n. 1 domiciliato in Lazio)

3 Trecchina

15 Tricarico

4 Vaglio di Basilicata (n. 1 domiciliato a Potenza)

15 Venosa

4 Vietri di Potenza

8 Viggianello

17 Viggiano (n. 1 domiciliato a Montemurro)

21 positivi non residenti ma domiciliati in regione Basilicata:

2 Campania (n. 1 domiciliato Genzano di Lucania, n. 1 a Viggiano)

3 Emilia Romagna (n. 1 domiciliato a Calvera, n. 1 a Corleto Perticara, n. 1 a Marsicovetere)

6 Lazio (n. 1 domiciliato a Potenza, n. 1 a Bella, n. 1 a Cersosimo, n. 1 a Francavilla in Sinni, n. 1 a Laurìa, n. 1 a Viggianello)

1 Lombardia (domiciliato a Matera)

3 Piemonte (n. 1 domiciliato ad Atella, n. 1 a San Fele, n. 1 a Tricarico)

1 Sicilia (domiciliato a Rotonda)

5 Toscana (n. 3 domiciliati a Calvera, n. 1 a Chiaromonte, n. 1 a Vaglio di Basilicata)

27 positivi non residenti ed in isolamento in altra regione:

1 Abruzzo

1 Calabria

2 Campania

2 Emilia Romagna

3 Lazio

1 Liguria

2 Lombardia

11 Puglia

1 Toscana

2 Umbria

1 Francia

Si registrano 141 guariti

136 guariti residenti in Regione Basilicata

1 Acerenza

1 Atella

4 Avigliano

4 Bernalda

2 Calvera

9 Corleto Perticara

2 Episcopia

4 Ferrandina

2 Filiano

1 Grottole

8 Lagonegro

26 Lauria

1 Lavello

4 Maratea (n. 1 domiciliato a Potenza)

12 Matera

7 Melfi

1 Nemoli

2 Nova Siri

1 Pignola

3 Policoro

7 Potenza

1 Rionero in Vulture

1 Rotonda

1 Ruvo del Monte

1 San Fele

2 San Severino Lucano

1 Satriano di Lucania

11 Senise

4 Trecchina

11 Tursi (n. 1 domiciliato a Policoro)

1 Venosa

3 guariti non residenti ma domiciliati in regione Basilicata:

3 Lazio (n. 1 domiciliato ad Episcopia, n. 1 a Lagonegro, n. 1 a Senise)

2 guariti residenti in altra Regione

2 Lombardia

I casi attuali residenti sono 8151* casi positivi residenti in isolamento domiciliare 8079*

Sono 30.627* persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 616 quelle decedute.

* dati in fase di verifica presso i PP.OO. e le AA.SS. territorialmente competenti

A partire dal 6 agosto, dal giorno in cui sono ripartiti i contagi a Matera, le persone risultate positive al Coronavirus sono 2972.

Al 27 dicembre su Matera città sono registrati 1325 casi positivi.

Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 72: a Potenza 19 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 18 in Pneumologia, nessuno in Medicina d’urgenza, nessuno in Medicina Interna Covid e 1 in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; a Matera 26 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 7 in Pneumologia, nessuno in Medicina Interna Covid e 1 in Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 532.528 tamponi molecolari, di cui 488.960 sono risultati negativi, e sono state testate 268.973 persone. Test antigenici totali 28.575