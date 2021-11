Nella giornata di sabato 6 novembre 2021 sono stati processati 438 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19: si registrano 25 casi positivi e 13 guariti.

Si registrano 25 casi positivi

25 positivi residenti:

1 Bella

7 Matera

6 Potenza (n. 1 domiciliato a Baragiano)

3 Rionero in Vulture

1 Ruoti

1 Scanzano Jonico

4 Stigliano

1 Tito

1 Viggianello

Si registrano 13 guariti

12 guariti residenti in Regione Basilicata

2 Calvera (n. 1 domiciliato a Carbone)

1 Matera

1 Potenza

1 Rivello

2 Rotondella

1 San Fele

3 Senise

1 Tricarico

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 1

N. Regione/ Stato estero

1 Campania (domiciliato a Venosa)

I casi attuali residenti sono 882 casi positivi residenti in isolamento domiciliare 853

Sono 28.607 persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 601 quelle decedute.

A partire dal 6 agosto, dal giorno in cui sono ripartiti i contagi a Matera, le persone risultate positive al Coronavirus sono 1521.

Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 29: a Potenza 12 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 10 in Pneumologia, nessuno in Medicina d’urgenza, nessuno in Medicina Interna Covid e nessuno in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; a Matera 6 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 1 in Pneumologia, nessuno in Medicina Interna Covid e nessuno in Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 463.276 tamponi molecolari, di cui 429.622 sono risultati negativi, e sono state testate 244.478 persone. Test antigenici totali 24.570