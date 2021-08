Purtroppo, c’è una nuova vittima lucana che ha contratto il virus, si tratta di una 47enne non vaccinata che era ricoverata da una settimana all’ospedale San Carlo di Potenza. In Basilicata, i decessi per la pandemia salgono a 597.

Su 1.227 tamponi processati, i nuovi positivi sono 52 con 36 guarigioni. In calo anche i ricoveri, che scendo a 38 (ieri erano 40).

Tuttavia, anche se i numeri sono bassi, il Tg3 riferisce come la Basilicata sia, al momento, la terza regione per degenza in area medica: tanto che, nel nosocomio del capoluogo, è stata deciso di destinare nuovamente il reparto di Pneumologia 2 ai pazienti Covid.

A Banzi, dove sono emerse 19 positività, il sindaco Pasquale Caffio ha disposto, con ordinanza, che “le celebrazioni dei funerali dovranno avvenire in forma privata, con la sola presenza di un numero limitato di congiunti e senza la formazione del corteo funebre. Le medesime disposizioni vanno attuate anche per le operazioni di sepoltura”. Inoltre, “negli spazi all'aperto è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. L' utilizzo di detti dispositivi resta pertanto obbligatorio, in ogni luogo pubblico non isolato del centro urbano, nonché nei mercati all'aperto e mentre si sosta o si é in fila in attesa di accedere a pubblici esercizi, attività commerciali, bar, uffici, etc.”.

Attualmente, in Basilicata, l’obbligo di mascherina all’aperto vige anche a Rotonda (fino ad oggi), Viggianello (sine die), Maratea (fino al 26 agosto nel centro storico, al porto e al castello e statua del Cristo, unito al divieto di asporto di alcool dalle ore 23 alle 6 del mattino), Episcopia (fino al 31 agosto) e Senise (fino al 31 agosto).



